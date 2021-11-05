Молитва о счастливой и праведной жизни апостолу Иакову, брату Господня по плоти

Святой апостол Иаков был сыном праведника Иосифа, Обручника Пресвятой Богородицы. Его также называют братом Господним. С ранних лет он очень праведно себя вел, воздерживался от вина, мяса и не постригался. Когда Спаситель стал учить народ о Царстве Божьем, святой Иаков поверил в Господа и стал Его апостолом. Его избрали первым епископом Иерусалима.
Святой Иаков был председателем на Иерусалимском соборе, и его слово стало решающим. За тридцатилетний срок своего священничества святой Иаков привел много евреев в христианство. Испуганные, что весь народ пойдет за ним, фарисеи и книжники объединились, чтобы убить святого Иакова.
Они привели святого на вершину Иерусалимского храма и спросили, что он думает об Иисусе. Святой Апостол сказал, что Христос – Мессия, чего не ожидали фарисеи. Сильно разозлившись, еврейские учителя сбросили его с крыльца.
Святой умирал долго и мучительно. Он молился Богу, о прощении своих врагов, которые забрасывали камнями святого. Мученическая смерть апостола произошла в 63 году нашей эры.
Кроме того, праведный Иаков написал Божественную Литургию. Именно она легла в основу Литургии святых Иоанна Златоуста и Василия Великого. Его послание является одной из книг Нового Завета.