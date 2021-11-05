Прогноз магнитных бурь на выходные дни: какой силы геоудары ожидают метеопатов 6 и 7 ноября 2021 года

Уже завтра наступят выходные. Каждый имеет свои планы на этот счет, но все планы могут быть разрушены, если не быть готовым к возможным происшествиям. Одним из таких станет магнитная буря, которые станет большой проблемой для многих людей. В частности, для метеопатов и людей пожилого возраста. Как отдохнуть в выходные и не стать жертвой геоудара? Рассказываем.
В первую очередь необходимо знать, когда ожидать ближайшую магнитную бурю. В ноябре их ожидается сравнительно много: с 6 по 8, с 14 по 16, а также 21 ноября. Самые сильные всплески Солнца ожидается именно в середине месяца, но и это не исключает неблагоприятного влияния со стороны светила. Какие последствия могут произойти из-за магнитной бури?
Самым частым симптомом магнитной бури является головная боль. Но список не ограничивается лишь этим. Также люди, входящие в группу риска, могут ощутить на себе и другое влияние: слабость, усталость, тахикардия, повышенное давление, тошнота, нарушение сна, ухудшение аппетита, а также обострение хронических заболеваний. Но наиболее опасными последствиями являются инсульт и инфаркт. По этой причине нужно быть особо ответственным, чтобы не подставить под удар свое здоровье.
Когда вы знаете о приближении магнитных бурь, заблаговременно получите консультацию у лечащего врача и приобретите лекарственные препараты. Это поможет уменьшить или исключить симптомы геоудара. Также специалисты советуют остаться дома, избегать электронных приборов и физических нагрузок. Лучше всего сесть на овощную диету и как можно больше спать.
Отметим, что если ваше самочувствие резко ухудшится, вам стоит вызвать скорую помощь.