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Прогноз магнитных бурь на выходные дни: какой силы геоудары ожидают метеопатов 6 и 7 ноября 2021 года

11:00:2211/5/2021
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Магнитные бури мешают не только работать, но и отдыхать в выходные дни. Чтобы перебороть неблагоприятный период, нужно быть заранее готовым.

Ухудшение человеческого самочувствия может быть связано с повышенной активностью Солнца. Фото: Pxfuel.com
Ухудшение человеческого самочувствия может быть связано с повышенной активностью Солнца. Фото: Pxfuel.com

Уже завтра наступят выходные. Каждый имеет свои планы на этот счет, но все планы могут быть разрушены, если не быть готовым к возможным происшествиям. Одним из таких станет магнитная буря, которые станет большой проблемой для многих людей. В частности, для метеопатов и людей пожилого возраста. Как отдохнуть в выходные и не стать жертвой геоудара? Рассказываем.

В первую очередь необходимо знать, когда ожидать ближайшую магнитную бурю. В ноябре их ожидается сравнительно много: с 6 по 8, с 14 по 16, а также 21 ноября. Самые сильные всплески Солнца ожидается именно в середине месяца, но и это не исключает неблагоприятного влияния со стороны светила. Какие последствия могут произойти из-за магнитной бури?

Самым частым симптомом магнитной бури является головная боль. Но список не ограничивается лишь этим. Также люди, входящие в группу риска, могут ощутить на себе и другое влияние: слабость, усталость, тахикардия, повышенное давление, тошнота, нарушение сна, ухудшение аппетита, а также обострение хронических заболеваний. Но наиболее опасными последствиями являются инсульт и инфаркт. По этой причине нужно быть особо ответственным, чтобы не подставить под удар свое здоровье.

Когда вы знаете о приближении магнитных бурь, заблаговременно получите консультацию у лечащего врача и приобретите лекарственные препараты. Это поможет уменьшить или исключить симптомы геоудара. Также специалисты советуют остаться дома, избегать электронных приборов и физических нагрузок. Лучше всего сесть на овощную диету и как можно больше спать.

Отметим, что если ваше самочувствие резко ухудшится, вам стоит вызвать скорую помощь.

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советыноябрьмагнитные бури - 2021
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