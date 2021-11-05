Категорические запреты на день апостола Иакова, брата Господня по плоти: почему ему молятся о своей заблудшей душе

Святой Иаков, также называемый Братом Господа, был первым епископом или Патриархом Иерусалима. Согласно Протоевангелию Иакова, он был сыном Иосифа—наряду с другими "братьями Господними", упомянутыми в Писании,—от брака, предшествовавшего его обручению с Марией. Он написал послание, которое стало частью Нового Завета.
Святое писание указывает, что Иаков был важным человеком в установлении христианства в Иерусалиме. Иакова считали праведником, поскольку он строго выполнял еврейский закон. Он был очень справедливым и мудрым епископом, и, со временем, у него появилось много последователей. Это напугало фарисеев, которые решили, что все население может отказаться от древних еврейских законов и перейти на его сторону. Тогда он решили убрать святого апостола с пути.
Они привели его на верхнюю часть Иерусалимского храма и пытались заставить отречься от Христа. Что Иаков не сделал. Тогда его враги сбросили святого с крыльца продолжая закидывать его камнями. Апостол до конца молился о прощении врагов Господу.
В народе этот день имеет много традиций и примет. Было принято совершать в пчелиные игры, то есть изображать пчел, а потом есть мед. Старались съесть много меда, чтобы громче всех жужжали пчелы на будущий год и приносили больше меда. Но было запрещено употреблять сегодня только мед.
Также на праздник закармливали землю. То есть разбрасывали по полю остатки пирога, который выпекали на Казанскую осеннюю. Так привлекали к себе птиц, которые прилетали зимой, чтобы полакомиться и успокоить своим пением землю, что сулило богатый урожай.
Святого Иакова считали покровителем мужского труда. Раньше этот день называли Гужники, поскольку сегодня крестьяне изготавливали гужи из кожи, проверяя конские запряжки. Также на Якова готовились к зиме, валяли валенки, утепляли дом и плотничали.