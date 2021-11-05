Когда закончится пандемия коронавируса и что будет дальше?

В течение каждого дня Шерил Беттиголь получает подробные обновления на уровне района о числах, которые мы все слышали в течение нескольких месяцев. Процент людей с положительным результатом теста на COVID-19. Скорости передачи. Госпитализации, смерти и прогресс с вакцинами - в Филадельфии и за ее пределами, пишет Medical Xpress.
Линии на графиках часто колеблются, как на фондовом рынке. Тем не менее, в какой-то момент исполняющий обязанности городского комиссара здравоохранения и политики по всей стране вынуждены свести все к одному ключевому вопросу: да или нет:
Можно ли вернуться к нормальной жизни?«Дела идут в правильном направлении», - заявила Беттиголе на прошлой неделе. «Но мы не прошли COVID».
Сейчас общепринято, что COVID всегда будет с нами в той или иной форме, как сезонные коронавирусы, вызывающие простуду. Но благодаря вакцинам и стойкому иммунитету, который многие приобрели в результате инфекции, доля населения, защищенного от тяжелых болезней, продолжает расти.
Эта тенденция заставляет экспертов по инфекционным заболеваниям предсказывать, что когда-нибудь в не столь отдаленном будущем, возможно, через несколько месяцев, болезнь станет «эндемической» - все еще будет циркулировать, но не выйдет из-под контроля.
Какой уровень достаточно низкий, чтобы знать, что мы пересекли эту черту? А кто решает, что нормально?
Ни для кого не секрет, что многие люди чувствовали себя комфортно, возвращаясь к нормальной деятельности несколько месяцев назад - обедать в ресторане, ходить в кино, да еще и с масками. Даже политики, такие как Беттигол, руководствуясь своей подготовкой в области общественного здравоохранения, чтобы проявлять осторожность, ослабили самые жесткие ограничения до вакцинации.
Но с учетом того, что в большинстве стран мира уровень вакцинации все еще низок, вероятность появления новых вариантов, наступление зимы и гриппа, они хотят убедиться, что мы не вернемся в неправильном направлении.
Что значит «эндемичный»Более полутора лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией.
Это означает, что эпидемия распространилась по нескольким странам, обычно затрагивая большое количество людей. (В этом случае ВОЗ позвонила, когда 118 000 случаев COVID были подтверждены в более чем 100 странах.)
Эпидемия, в свою очередь, - это внезапное увеличение заболеваемости, «превышающее обычно ожидаемое», среди населения одной страны или географической области, сообщает CDC. Ничего подобного в отношении COVID не было нормальным. В конце концов, он был совершенно новым.
Эндемический, с другой стороны, означает, что болезнь достигла «постоянного» или «обычного» присутствия, говорит федеральное агентство здравоохранения, другими словами, нормального. Тем не менее, даже по прошествии всего этого времени Беттиголь из Филадельфии говорит, что трудно сказать, какой уровень COVID будет составлять его эндемическую фазу.
По ее словам, в ближайшем будущем уровень угрозы может продолжать расти и уменьшаться, как и на протяжении всей пандемии. По прогнозам Беттигола, в одном регионе болезнь может утихнуть достаточно, чтобы отдел здравоохранения снял требования к маскам и другие ограничения, но не в других.
В своем офисе в Департаменте общественного здравоохранения она пристально следит за окружающими округами, отмечая, что в городе, хотя и менее вакцинированы, чем в его соседях, в настоящее время наблюдается более низкий уровень COVID - тенденция, которую она связывает с продолжающимся требованием Филадельфии к маскам.
«Я думаю, это может быть немного похоже на лесные пожары», - сказала она. «Я думаю, можно было бы сказать в будущем, когда цифры будут выглядеть хорошо:« Эй, нам не нужны маски прямо сейчас, <но> мы можем в будущем ». "
Насколько низко достаточно низко?Все мы помним начало пандемии, когда скептики описали COVID как «совсем как грипп» - несмотря на явные доказательства того, что его последствия были гораздо более серьезными. Даже в этом году, несмотря на появление эффективных вакцин, около 400 000 смертей в США были приписаны COVID - в 10 раз больше, чем типичное число смертей в стране от гриппа каждый год.
Но если бы количество смертей и госпитализаций от COVID в конечном итоге достигло уровней, обычно связанных с гриппом, было бы это разумным критерием для того, чтобы сказать, что пандемия закончилась?
«Все не так просто», - сказал Дональд Ф. Шварц, бывший комиссар здравоохранения Филадельфии, который сейчас является старшим вице-президентом Фонда Роберта Вуда Джонсона.
По его словам, в случае гриппа почти у всех есть определенный уровень базового иммунитета. Мира с COVID еще нет.
И, в отличие от COVID, грипп носит сезонный характер, а это означает, что у сотрудников здравоохранения в северном полушарии есть время для подготовки каждый год в зависимости от того, какие штаммы гриппа циркулируют ниже экватора, сказал он. Не так с COVID.
«Если летом в Бразилии случится какая-либо вспышка
В настоящее время в Филадельфии 2% тех, кто проходит тестирование на COVID, считаются положительными - значительно ниже порогового значения в 5%, которое, по словам эпидемиологов, вызывает повышенное беспокойство. Беттиголь сказала, что хотела бы, чтобы город добился еще большего, достигнув уровня положительных отзывов ниже 1%.
Но по мере того, как вакцинируется все больше людей, а это означает, что все меньше людей могут заразиться и страдать от опасных для жизни симптомов, количество случаев заболевания и уровень положительных результатов могут быть менее важными, сказала она.
«Если у нас высокий уровень заболеваемости и никто не находится в больнице или в больнице очень мало людей», - сказала она, «если люди не попадают в больницу или не умирают с осложнениями, это может быть то, с чем мы сможем жить".
Что делать, если грипп в этом году плохо?Прошлой зимой США в значительной степени избавились от гриппа - явления, которое обычно связывают со всем социальным дистанцированием и другими ограничениями, которые были введены из-за COVID.
Но некоторые эксперты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что грипп может вернуться этой зимой, в то время как COVID остается широко распространенным - так называемая твиндемия. Тем, кто получает ревакцинацию от COVID, рекомендуется сделать прививку от гриппа во время того же визита.
Херб Конэуэй, директор департамента здравоохранения округа Берлингтон и член законодательного собрания штата Нью-Джерси, является одним из тех, кто предупреждает, что обществу еще рано ослаблять бдительность.
«Мы переходим к зиме», - сказал он. «Это означает, что меньше мероприятий на свежем воздухе, больше людей, сбившихся в кучу в более сухом воздухе в помещении, с большей вероятностью будут вести себя так, как это может считаться рискованным поведением».
По его словам, если в постпандемическом будущем наступит благоприятный момент, большее количество людей может принять решение проявлять бдительность в отношении мытья рук и других мер предосторожности - даже маскировки, если в этом нет необходимости.
«Я думаю, что найдется ряд людей, которые продолжат носить маски, даже когда мы достигнем этой эндемической фазы», - сказал врач. «Они могут носить его в поезде, автобусе или самолете, могут носить его в других местах, где они сидят близко друг к другу».
Могут ли новые мутации отбросить нас назад?Кажется, что каждый месяц где-то в мире появляется новый вариант коронавируса, даже несмотря на то, что дельта сохраняет прочные позиции в США.
Хорошая новость заключается в том, что ни один из вариантов не мутировал настолько, чтобы избежать защиты, которую обеспечивают вакцины от тяжелых заболеваний, сказал Э. Джон Уэрри, иммунолог из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании.
Да, у вакцинированных людей были прорывные инфекции. Но это не потому, что наши антитела и другие защитные механизмы не могут «распознать» дельту, - сказал Уерри, директор Института иммунологии Пенна.
Это потому, что у нас снизился уровень антител. И, в случае дельты, потому что ее мутации сделали вирус более передаваемым. Этот атрибут позволяет вирусу начать копирование внутри хозяина - определение инфекции - до того, как иммунная система успеет его погасить.
Тем не менее, клетки, вырабатывающие антитела, называемые В-клетками, сохраняют план, позволяющий производить их в спешке, а это означает, что большинство инфекций у вакцинированных людей не перерастет в тяжелый случай COVID.
«Риск возникновения действительно, действительно касающегося варианта не слишком велик», - сказал он. «Но это тоже не ноль».
Это потому, что вакцины обучают иммунную систему распознавать «спайк» коронавируса - инструмент, который она использует для проникновения в клетки человека. Таким образом, если спайк мутирует настолько, что иммунная система не может его распознать, эти мутации также могут привести к саморазрушению: сделать спайк менее способным проникать в клетки.
Опасность была бы в том, если бы вирус развил две «компенсаторные мутации» одновременно: одна позволяла ему избежать иммунного ответа, а другая восстанавливала свою инфекционность другими способами, сказал Уерри. Это маловероятно.
«Вам нужно, чтобы одновременно произошли две независимые вещи», - сказал он. «Но чем дольше реплицируется вирус, тем больше вы играете в кости».
Что потребуется, чтобы достичь нормального состоянияЭксперты в области общественного здравоохранения говорят, что путь к нормальному состоянию, каким бы он ни был определен, предполагает, что неудивительно, вакцины.
В США бустеры рекомендованы людям разных возрастных групп, в некоторых случаях в зависимости от основных заболеваний или от того, какую вакцину они получили изначально. Уколы обычно должны повышать уровень антител, циркулирующих в кровотоке человека, потенциально предотвращая даже легкие инфекции, сказал Уерри.
Однако гораздо более эффективной была бы вакцинация людей, которые еще не получили прививки, согласно новому обзору доказательств от ECRI, некоммерческой организации из Плимута, которая оценивает безопасность и качество медицинской помощи.
«Основное внимание следует уделять вакцинации как можно большего числа людей», - сказал Маркус Шабакер, президент и главный исполнительный директор исследовательского института.
Прогресс в США стабильный, хотя и неравномерный, и цифры должны вырасти еще больше, когда вакцина Pfizer-BioNTech будет разрешена для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Но успех остается недостижимым для большей части остального мира. По данным отчета ECRI, по состоянию на 23 сентября только 2,1% жителей стран с низким уровнем доходов получили однократную дозу вакцины. Этот показатель существенно вырос по состоянию на понедельник, достигнув 3,6%, но по-прежнему значительно отстает от показателей в развитых странах.
Авторы доклада пишут, что это несоответствие является, прежде всего, гуманитарной проблемой. И, как многие отметили, это также открывает путь для новых вариантов за границей, которые могут путешествовать здесь. Больше бросков костей.