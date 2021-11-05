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Сегодня Новолуние: как отразится астрономическое событие на каждом знаке зодиака 5 ноября 2021 года

2:45:0511/5/2021,София Мальцева
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Кроме того, это подходящее время, чтобы избавиться от страха перед тяжелыми эмоциональными ситуациями.

В это новолуние всем знакам зодиака необходимо максимально его использовать. Фото: Pixabay.com

Ноябрьское новолуние, которое выпадает на 5 число, происходит в знаке Скорпиона, и оно в значительной степени фокусируется на том, чтобы указать на ваше улучшение жизни.

Новолуние в Скорпионе может заставить каждый знак зодиака погрузиться в чувства, чтобы найти магию, смысл и мотивацию. Это время исследовать под поверхностью своей жизни и погрузиться в самые таинственные глубины своего сердца в поисках истины и реальности, которые помогут вам расти.

Каждый знак учит нас ценным вещам, и один из “уроков” Скорпиона заключается в том, чтобы научиться глубже погружаться в тайны, чем довольствоваться существующим положением вещей.

Скорпион также учит, что преданность какому-то одному делу, будет более благотворной для нас, нежели распространение себя вокруг. Здесь применяется принцип “качество важнее количества”.

Кроме того, это подходящее время, чтобы избавиться от страха перед тяжелыми эмоциональными ситуациями. Хотя они могут быть неудобными, но могут привести к психологическому исцелению.

Поэтому, в это новолуние всем знакам зодиака необходимо максимально его использовать. Важно войти в него с открытым умом и быть готовым принять то, что вам дают. Поймите, что перемены и преобразования необходимы для роста, и приветствуйте их с распростертыми объятиями. Постарайтесь использовать это время, чтобы избавиться от беспокойства и негатива, и вместо этого сосредоточьтесь на изменениях.

В целом для знаков зодиака, это оптимистичный, и не такой сложный период, хотя, он может показаться не таким. Прогресс происходит, несмотря на трудности, и удача поддерживает наши усилия. Постарайтесь извлечь максимум пользы из этого периода растущей Луны.

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