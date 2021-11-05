6 ноября - праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: огромное чудо святыни – как лик спасает верующих

Икону Богородицы “Всех скорбящих радость” обнаружили после 1680-х годов. Ее название является вступительным предложением одной из стихир Пресвятой Девы Марии. Предание сообщает, что в 1683 году царский художник написал эту икону. При этом про ее композицию ничего не сказано.
Про святой образ узнало больше людей, после чудесного случая в храме Преображения Господня. В этом месте святыня исцелила сестру Иоакима Евфимию Папину в 1688 году. Девушка получила ранение в бок, и очень страдала от боли. По преданию, Евфимии пришло видение, когда она молилась. Девушке послышался голос, указавший на икону, к которой нужно обратиться для исцеления. Найдя святыню, она стала молиться иконе прося исцеления. Сразу после спасения девушки, написали литургию и повесть.
На иконе изображены люди, охваченные недугами и печалями, а также ангелы, совершающие добрые дела от имени Богородицы. Сама Дева Мария изображается в полный рост, в мандорле, то есть сиянии, окруженная ангелами. Причем на некоторых подобных иконах она стоит с Младенцем Иисусом в левой руке.
Над иконой изображен Господь или Новозаветная Троица. Сама Богородица находится на полумесяце, или на облаке. В руках она держит четки или хлеб.
Обычно к Богородице приходят оказавшиеся в тяжелой ситуации. Кто испытал на себе жестокое обращение или кого обманули. Даже в одном ее названии “Всех скорбящих радость” содержится утешение. К Пресвятой Деве приходят, и она всегда спешит помочь, поддержать в испытаниях и подарить надежду.