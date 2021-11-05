С днем рыжих! Огненные открытки и жаркие слова восхищения всем обладателям и обладательницам красивущих рыжих волос 5 ноября

Говорят, про рыжую,
Что она бесстыжая.
Я хотел бы возразить
И в обратном убедить.
Рыженькая девушка,
Словно солнце в небушке.
Волос золотом искрится,
Лавой огненной струится.
Если улыбнется,
В сердце отдается.
Как же ты прекрасна,
Так светла и ясна!
Рыжая копна волос,
Искорки в глазах сверкают.
Я люблю тебя до слез,
Моя девочка родная!
Ты как солнце в хмурый час —
Все собою озаряешь,
Нежным светом томных глаз
В день холодный согреваешь.
Ах, как хочется обнять
Мне девчонку озорную.
Где ж еще такую взять?
Где ж еще найти такую?
Тайну я знаю и верю, удастся
Руки твои в холода отогреть.
Просто навью на озябшие пальцы
Рыжих волос непокорную медь.
Пряди коснутся, как солнце лучами,
Грейся, живому теплу улыбнись.
Спутай и вновь расчеши их руками,
Хочешь, щекою, губами прижмись…
Лишь на душе всё темней и тревожней,
Чувства и разум сплелись, как враги.
С рыжим огнём ты играй осторожней,
В сердце случайно пожар не зажги…