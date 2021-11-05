«Всех скорбящих Радость»: строгие запреты для верующих на 6 ноября праздник иконы Пресвятой Богородицы

6 ноября православная церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы “ Радость всех скорбящих”. С древности эта икона хранилась в Москве, где прославилась в 1688 году благодаря своему исцелению сестры патриарха Адриана Евфимии.
Несчастная женщина долгое время страдала от ужасной раны в боку. Ее лечили многие врачи, но все они признавали себя бессильными вылечить ее. После этого, отдав себя на волю Божью, страдалица стала ждать исцеления только от Господа.
Однажды она в очередной раз горячо молилась Господу и услышала голос, которой сообщил ей, что в церкви есть икона Божией Матери “ Всех скорбящих радость”. Также голос ей приказал позвать священника и отслужить молебен перед этим святым образом. После этого молебна она полностью выздоровела.
В этот день было установлено празднование этой чудотворной иконы, которая, в отличие от других икон Пресвятой Богородицы, изображена особым образом. Пресвятая Богородица изображена в полный рост с короной на голове и Младенцем Иисусом, сидящим на Ее левой руке. В верхней части иконы, над головой Пресвятой Богородицы, виден Господь, дающий Свое благословение, по бокам ангелы и святые, а внизу можно увидеть скорбящих и страдающих людей, к которым благосклонно протягивает руку Божия Матерь.
На Руси в праздник Богородицы было много традиций и запретов. Девушки 6 ноября садились прясть, во время этого занятия они рассказывали друг другу страшные истории, как по ночам к молодым прилетают покойники. Особенно могли прилетать покойные мужья в виде огненного змея, который рассыпается искрами вокруг печной трубы, а затем он превращается в воробья, после чего выпрыгивает из печи в образе любимого.
В этот день нельзя разбивать тарелки, чашки, кружки и опасно слышать пение сверчков, поскольку все это приводит к покойнику в доме.