Чудесные поздравительные картинки на Всемирный день Мужчин 6 ноября – не забудь отправить по вотсап

Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!
Тебя чтобы поздравить,
Не надо мне причин.
Тем более сегодня
Всемирный день мужчин!
Ты сильный, смелый, храбрый,
Надежный, как скала.
И отвечаешь честно
За все свои слова.
Мужчина настоящий,
Во всём авторитет,
Найдешь всегда ты выход,
Спасешь от разных бед.
Желаю быть счастливым,
Любимым, дорогим.
Непросто быть мужчиной,
Особенно таким!
Сегодня праздник отмечает Наш драгоценный сильный пол, Мужчины любят спорт, охоту, Рыбалку, женщин и футбол. Желаем им, чтобы все это Доступно было им всегда, Пусть будут силы и достаток, Пусть не болеют никогда!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru