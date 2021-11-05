Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудесные поздравительные картинки на Всемирный день Мужчин 6 ноября – не забудь отправить по вотсап

10:15:4811/5/2021
0

Всемирный день мужчин — праздник, отмечавшийся в первую субботу ноября. Учреждён по предложению М. С. Горбачёва и поддержан магистратом Вены.

Всемирный день Мужчин

Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!

Всемирный день Мужчин

Тебя чтобы поздравить,
Не надо мне причин.
Тем более сегодня
Всемирный день мужчин!

Ты сильный, смелый, храбрый,
Надежный, как скала.
И отвечаешь честно
За все свои слова.

Мужчина настоящий,
Во всём авторитет,
Найдешь всегда ты выход,
Спасешь от разных бед.

Желаю быть счастливым,
Любимым, дорогим.
Непросто быть мужчиной,
Особенно таким!

Всемирный день Мужчин

Сегодня праздник отмечает Наш драгоценный сильный пол, Мужчины любят спорт, охоту, Рыбалку, женщин и футбол. Желаем им, чтобы все это Доступно было им всегда, Пусть будут силы и достаток, Пусть не болеют никогда!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравлениявсемирный день мужчинпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жители Новосибирской области смогут увидеть мощный звездопад Леониды 6 ноября
10:41:39 11/5/2021
Жители Новосибирской области смогут увидеть мощный звездопад Леониды 6 ноября
В шотландском Эдинбурге мальчиков из младших классов заставили прийти в юбках в школу
10:23:45 11/5/2021
В шотландском Эдинбурге мальчиков из младших классов заставили прийти в юбках в школу
Чудесные поздравительные картинки на Всемирный день Мужчин 6 ноября – не забудь отправить по вотсап
10:15:48 11/5/2021
Чудесные поздравительные картинки на Всемирный день Мужчин 6 ноября – не забудь отправить по вотсап
В Новосибирской области уже месяц ищут пропавшую 22-летнюю девушку
10:05:36 11/5/2021
В Новосибирской области уже месяц ищут пропавшую 22-летнюю девушку
Италия пустит вакцинированных россиян с тремя вакцинами: «Спутником», Pfizer или Moderna
9:46:17 11/5/2021
Италия пустит вакцинированных россиян с тремя вакцинами: «Спутником», Pfizer или Moderna
Бердск«Приковал наручниками и пытал»: в Тюмени полицейский выбивал у 36-летней «воровки» признание в краже телефона на кладбище. Соседка жертвы рассказала новые подробности
9:30:52 11/5/2021
«Приковал наручниками и пытал»: в Тюмени полицейский выбивал у 36-летней «воровки» признание в краже телефона на кладбище. Соседка жертвы рассказала новые подробности
В Москве четверо бородатых незнакомцев напали на мужчину с ребенком
9:30:36 11/5/2021
В Москве четверо бородатых незнакомцев напали на мужчину с ребенком
В Калининграде парфюмеры создадут линию ароматов регионов России
9:20:51 11/5/2021
В Калининграде парфюмеры создадут линию ароматов регионов России
С какими травами женщине нужно принять ванну в Новолуние 5 ноября 2021, чтобы быть неотразимой для своего мужа. Древние рецепты славянских целителей
9:00:20 11/5/2021
С какими травами женщине нужно принять ванну в Новолуние 5 ноября 2021, чтобы быть неотразимой для своего мужа. Древние рецепты славянских целителей
В Новосибирской области за сутки 5 ноября скончались 11 человек от коронавируса
8:56:42 11/5/2021
В Новосибирской области за сутки 5 ноября скончались 11 человек от коронавируса