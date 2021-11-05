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Оригинальные идеи для украшения дома в Новый год Водяного Тигра-2022: какие материалы понадобятся. Бюджетные способы создать новогоднее настроение в доме

6:15:2411/4/2021
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Украшение дома к новому году — это целая наука, требующая соблюдения некоторых условий и, что желательно, небольших затрат.

Украшать дом к Новому году лучше всего всей семьей. Фото: Pixabay.com
Украшать дом к Новому году лучше всего всей семьей. Фото: Pixabay.com

Новый год все ближе подступает к нашим дверям, из-за чего все чаще возникает мысль о том, как правильно и стильно украсить свой дом или квартиру к празднику. Покровителем следующего года будет являться Водяной Тигр — своевольное и строптивое животное, не любящее слишком вычурных украшений и контрастных неоновых цветов. Поэтому, чтобы получить благословение от символа года, важно понимать, как правильно и со вкусом подобрать украшения для дома.

Как украсить дом или квартиру к новогоднему торжеству?

Приступая к украшению квартиры или дома, в первую очередь составьте себе план. В нем должно быть прописано, что вы хотите украсить, какие объекты установить в том или ином месте и в какой цветовой гамме удержать. Таким способом планирования пользуются многие дизайнеры, потому что при фиксации информации вы не сможете упустить ни одной детали.

Выбирая декор для дома, опирайтесь только на те цвета, которые приятны покровителю нового года. К таким цветам относятся белый, серебряный, золотой, голубой, синий, лазурный, коричневый, песочный, кофейный, серый и черный. Комбинируя эту палитру цветов, вы однозначно получите благословение Водяного тигра.

Используйте в интерьере эко-элементы, древесину, например, елочные игрушки, фигурки, различные веточки, праздничные венки на входную дверь. Украсьте их сушеными дольками апельсина, ненужными яркими бусами, желательно в цветах, подходящих для новогоднего символа.
Не будут лишними и свечи, украшенные атласными или шелковыми лентами подходящих цветов. Их можно разместить в спальне, на подоконниках, выбрав свечи с натуральными успокаивающими маслами в составе.
При выборе гирлянд отдайте предпочтения теплым свечениям и цветам, которые подчеркнут уютную атмосферу помещения. Гирлянды лучше размещать на окнах. При украшении новогоднего дерева используйте обычные гирлянды без обилия лампочек. Помещать на ель гирлянды-сетки и гирлянды-ленты не стоит.
Украсить новогоднюю ель можно лентами из шелка, атласа или хлопка, разместить на ветвях самодельные фетровые игрушки. Старайтесь избегать пластика, ведь Водяной тигр предпочитает натуральность. Однако, если использовать ленты и фетр не представляется возможным, то используйте в украшении дерева большие новогодние шары в цветах символа года.

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