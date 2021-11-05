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6 ноября – Дмитриевская Родительская суббота: категорические запреты поминального дня и как правильно поминать усопших

6:00:4811/5/2021,София Мальцева
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В этот день в церквях проводят заупокойные службы, а люди ездят на могилы к своим родственникам, где читают специальные молитвы.

Церковь Георгия Победоносца в Коломенском. Фото: Pixabay.com

6 ноября отмечается всеобщий день поминовения усопших — Дмитриевская родительская суббота, которая отмечается незадолго до дня памяти великомученика Дмитрия Солунского.

Впервые о родительская суббота стала отмечаться в 16 веке, после Куликовской битвы. Именно в этот день князь Дмитрий Донской приказал православным храмам провести поминальную службу после гибели огромного количества воинов на поле битвы.

Но со временем, Дмитриевская поминальная суббота стала общим поминальным днем для православных христиан. Верующие вспоминают в этот день не только убитых солдат, но и своих усопших родственников, близких и друзей. А также проводят богослужение по всем умершим христианам.

В этот день в церквях проводят заупокойные службы, а люди ездят на могилы к своим родственникам, где читают специальные молитвы.

Считается, чтобы облегчить состояние своего усопшего родственника, нужно прочесть молитву или подать милостыню. Именно через милосердие и пожертвование мы помогаем душам усопших. Именно пожертвование в Глазах Бога может умилостивить его, как доброе дело, которое и нам будет зачислена в том жизни. Душа умершего уже не может молиться за свое спасение. Это возможно лишь пока человек живет. Поэтому постоянная молитва за умерших, самое правильное, мы можем сделать, чтобы помочь своим близким, которые отошли в жизнь вечную.

Что нельзя делать в Дмитриевскую поминальную субботу

Говорить и думать плохо о покойных. Следует вспоминать только хорошее.

Жертвовать в церкви мясные продукты и алкоголь (кроме кагора).

Поминать усопших спиртными напитками.

Поминать усопших едой и алкоголем на кладбищах. Церковь не одобряет такой традиции, а рекомендует оставлять помин в храмах или преподнести угощения встречным прохожим. Поминовение лучше осуществить дома, пригласив на обед родственников, чтобы вознести общие молитвы и помянуть почивших близких добрым словом.

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традициипраздникиДмитриевская субботапоминальная родительская суббота
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