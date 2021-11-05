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Сильные молитвы святому Спиридону Тримифунтскому — тексты молитв на избавление от денежных долгов и кредитов, на удачу, работу, продажу квартиры. Читать 40 дней

7:15:2911/4/2021
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К Спиридону Тримифунтскому православные верующие обращаются за помощью по множеству вопросов, касающихся денег, жилья и удачи.

Почитают святого традиционно 25 декабря. Фото: Mitropolia.spb.ru
Почитают святого традиционно 25 декабря. Фото: Mitropolia.spb.ru

Спиридон Тримифунтский, являющийся известными православным святым, множество лет почитается большим количеством верующих. При жизни он был обычным пастухом, имел семью, состоящую из жены и детей. Он был известен своей добротой, желанием прийти на помощь всем, кто в этом нуждался. Он даже тратил свои сбережения на нужды страждущих и нищих, помогая им встать на путь истинный и тоже начать творить добро. Именно поэтому считается, что молитва Спиридону Тримифунтскому помогает всем нуждающимся, способствует избавлению от долгов, связанных с финансами, обеспечивает удачу в сделках, связанных с недвижимостью. К лику святых он был причислен за свою веру в Бога и следованию учению Иисуса Христа. Он боролся за чистоту веры, за ее абсолютность и непорочность.

О чем принято молиться святому?

Приходя в храм, верующие возносят молитвы Спиридону Тримифунтскому, ища его поддержку и защиту. В основном святого просят:
· об избавлении от финансовых проблем, например, кредитов и займов;
· о благословении при покупке или продаже квартиры;
· о поиске хорошей высокооплачиваемой работы;
· об удаче;
· об исцелении болезней;
· о защите от дурного глаза и негативного влияния недругов и врагов.

С какими молитвами обращаться к Спиридону Тримифунтскому?

При обращении к святому, верующие используют несколько специальных молитв. Напомним, что, читая молитву, важно быть искренними и не нести за душой плохих помыслов.

Молитва святому Спиридону Тримифунтскому о финансовом благополучии
Молитва святому Спиридону Тримифунтскому о финансовом благополучии

Молитва Спиридону Тримифунтскому о работе
Молитва Спиридону Тримифунтскому о работе

Молитва Спиридону Тримифунтскому о жилье
Молитва Спиридону Тримифунтскому о жилье

Важно читать молитвы в течение сорока дней либо до того момента, пока то, о чем вы молитесь, не исполнится.

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святоймолитваСвятитель и Чудотворец Спиридон Тримифунтскийспиридон тримифунтский
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