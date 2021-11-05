Сильный ритуал от хронической мигрени на Новолуние в Скорпионе 5 ноября 2021: какую молитву надо читать и какой ритуал проводить. Понадобятся только свечка и вода

Общеизвестно, что влияние лунных фаз на физическое состояние человеческого организма очень сильно. Новолуние — это время, когда Луна «обновляется» и входит в новую фазу. В этот период метеозависимые люди наблюдают усиление головных болей и даже появление мигреней, а также сопутствующих симптомов в виде тошноты, слабости во всем теле и повышения температуры. Именно поэтому специалисты рекомендуют в период Новолуния избегать тяжелого физического труда и чрезмерных нагрузок и заменить тяжелые виды спорта плаванием или йогой. Рекомендуется принимать препараты, активно разжижающие кровь, например, аспирин, а также употреблять в пищу фрукты и овощи, отдать предпочтение легкой пище.
Но есть еще один способ избежать негативных симптомов новой лунной фазы. С давних времен известно, что Новолуние обладает особым магическим потенциалом и благоволит различным магическим ритуалам и молитвам. Если вы захотите провести в Новолуние магический ритуал или прочесть текст молитвы, связанный со здоровьем, то убьете сразу двух зайцев одним ударом. Вы не только воспользуетесь магическим потенциалом Луны в этот период, но и улучшите свое состояние, направите положительные потоки энергии на более важные дела и процессы.
Какой ритуал провести и какую молитву прочесть в Новолуние 5 ноября 2021 года против мигрени?
Чтобы скоро избавить себя от мигрени, вам понадобится обычная свеча и прозрачный стакан с водой. Погасите весь свет в квартире и сядьте за стол, поставив перед собой стакан с водой. Зажгите свечу и возьмите ее в правую руку, после чего начните водить свечой над стаканом по кругу по часовой стрелке, произнося следующий текст:
После этого затушите свечу, возьмите стакан с заговоренной водой и умойтесь ей. Сразу после ритуала стоит лечь спать. Уже на утро вы заметите прилив сил и энергии.
Если по каким-либо причинам вы не хотите проводить описанный ритуал, то в новолуние можно прочесть молитву Святому Пантелеймону, которая также поможет вам избавиться от мигрени.