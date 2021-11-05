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Сильный ритуал от хронической мигрени на Новолуние в Скорпионе 5 ноября 2021: какую молитву надо читать и какой ритуал проводить. Понадобятся только свечка и вода

8:15:0311/4/2021
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Проблема обостряющейся мигрени особенно актуальная для Новолуния, когда его влияние усиливает неприятные симптомы. Чтобы избавиться от нее, необходимо провести определенный ритуал или прочесть молитву.

Ритуалы, проводимые во время Новолуния, обладают огромной энергетической силой. Фото: Pixabay.com
Ритуалы, проводимые во время Новолуния, обладают огромной энергетической силой. Фото: Pixabay.com

Общеизвестно, что влияние лунных фаз на физическое состояние человеческого организма очень сильно. Новолуние — это время, когда Луна «обновляется» и входит в новую фазу. В этот период метеозависимые люди наблюдают усиление головных болей и даже появление мигреней, а также сопутствующих симптомов в виде тошноты, слабости во всем теле и повышения температуры. Именно поэтому специалисты рекомендуют в период Новолуния избегать тяжелого физического труда и чрезмерных нагрузок и заменить тяжелые виды спорта плаванием или йогой. Рекомендуется принимать препараты, активно разжижающие кровь, например, аспирин, а также употреблять в пищу фрукты и овощи, отдать предпочтение легкой пище.

Но есть еще один способ избежать негативных симптомов новой лунной фазы. С давних времен известно, что Новолуние обладает особым магическим потенциалом и благоволит различным магическим ритуалам и молитвам. Если вы захотите провести в Новолуние магический ритуал или прочесть текст молитвы, связанный со здоровьем, то убьете сразу двух зайцев одним ударом. Вы не только воспользуетесь магическим потенциалом Луны в этот период, но и улучшите свое состояние, направите положительные потоки энергии на более важные дела и процессы.

Какой ритуал провести и какую молитву прочесть в Новолуние 5 ноября 2021 года против мигрени?

Чтобы скоро избавить себя от мигрени, вам понадобится обычная свеча и прозрачный стакан с водой. Погасите весь свет в квартире и сядьте за стол, поставив перед собой стакан с водой. Зажгите свечу и возьмите ее в правую руку, после чего начните водить свечой над стаканом по кругу по часовой стрелке, произнося следующий текст:

Текст заговора от мигрени в Новолуние
Текст заговора от мигрени в Новолуние

После этого затушите свечу, возьмите стакан с заговоренной водой и умойтесь ей. Сразу после ритуала стоит лечь спать. Уже на утро вы заметите прилив сил и энергии.

Если по каким-либо причинам вы не хотите проводить описанный ритуал, то в новолуние можно прочесть молитву Святому Пантелеймону, которая также поможет вам избавиться от мигрени.

Молитва от мигрени Святому Пантелеймону.
Молитва от мигрени Святому Пантелеймону.

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молитвамигреньноволуниеритуалноябрь 2021
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