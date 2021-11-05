Под Новосибирском при столкновении двух легковушек один человек погиб, еще двое пострадали

В Новосибирской области на дороге Чаны — Венгерово — Кыштовка в Венгеровском районе водитель ВАЗ 2114 выехал на встречную полосу движения из-за чего произошло столкновение с автомобилем марки «Мицубиси-Лансер». Водителю автомобиля отечественного производства был 41 год, а иномаркой управлял 45-мужчина.
В результате происшествия скончался водитель автомобиля ВАЗ 2014,его пассажирка получила многочисленные переломы и рваные раны. Среди пострадавших оказался и 14-летний пассажир "Лансера". Мальчик получил травму головы тяжелой степени и рваную рану. Женщина и мальчик были госпитализированы.
– Все участники дорожного движения, находившиеся в салоне иномарки были пристегнуты ремнями безопасности и получили гораздо меньше травм, – сообщается в ОГИБДД МО МВД России «Венгеровский».