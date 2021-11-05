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В российском регионе выросло число врачей, уволившихся из-за отказа от вакцинации

2:24:3511/5/2021
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Всего свои посты покинули 27 специалистов.

Врачи увольняются из-за нежелания прививаться. Фото: Pixabay.com

В России уволились еще 12 врачей, работающих в скорой помощи. Медики из Еврейской автономной области написали заявления на увольнения по собственному желанию, они отказались проходить вакцинацию от COVID-19, пишет портал "Набат".

Сообщается, что все сотрудники работали в населенном пункте Пашково. А всего в данном регионе покинули медицинские посты 27 специалистов. Все они уволились из-за отказа прививаться.
Также ранее сообщалось, что весь коллектив скорой помощи в Облучье отказался проставлять прививки от коронавируса. Каждый из членом бригады написал заявление на увольнение.

По данным, указанным в постановлении главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80% от общего числа сотрудников бригад скорой помощи должны быть привиты от ковида. В случае, если врач отказывается проходить вакцинацию, его должны отстранить от работы.

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врачиувольнениекоронавирусВакцинация.
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