В российском регионе выросло число врачей, уволившихся из-за отказа от вакцинации

В России уволились еще 12 врачей, работающих в скорой помощи. Медики из Еврейской автономной области написали заявления на увольнения по собственному желанию, они отказались проходить вакцинацию от COVID-19, пишет портал "Набат".
Сообщается, что все сотрудники работали в населенном пункте Пашково. А всего в данном регионе покинули медицинские посты 27 специалистов. Все они уволились из-за отказа прививаться.
Также ранее сообщалось, что весь коллектив скорой помощи в Облучье отказался проставлять прививки от коронавируса. Каждый из членом бригады написал заявление на увольнение.
По данным, указанным в постановлении главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80% от общего числа сотрудников бригад скорой помощи должны быть привиты от ковида. В случае, если врач отказывается проходить вакцинацию, его должны отстранить от работы.