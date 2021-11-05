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Все вакцины от коронавируса в России: сроки действия, от каких штаммов ковида эффективны, побочные эффекты, какие подходят для третьей дозы

2:15:0611/5/2021,Ирина Новая
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Производители определяют эффективность «Лайта» по отношению к изученным вариациям коронавируса в 79%. Против штамма «Дельта» препарат работает чуть хуже, давая трёхмесячную защиту в 70%.

Вторая инъекция может быть отменена, если первая вызвала слишком сильную реакцию. Фото: Pixabya
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На осень 2021 года в России для иммунизации от коронавируса применяют пять зарегистрированных вакцин. Это «Гам-Ковид-Вак» и «Спутник Лайт» от НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и её разновидность «ЭпиВакКорона-Н» от научного центра «Вектор», а также «КовиВак», созданный силами центра имени Чумакова. На сегодня все они одобрены Минздравом для проведения ревакцинации – по сути, третьей дозы.

Раз – и готово

Пока в нашей стране используют единственную однокомпонентную вакцину от коронавируса – «Спутник Лайт». По сути, это первый укол «Спутника V», который стали применять исключительно для повторной иммунизации.

Производители определяют эффективность «Лайта» по отношению к изученным вариациям коронавируса в 79%. Против штамма «Дельта» препарат работает чуть хуже, давая трёхмесячную защиту в 70%. Зато тяжёлые осложнения после «Дельты» привитых не настигают.

В два укола

Двухкомпонентные вакцины преобладают как в стране, так и в мире. Интервал между уколами колеблется между 2-3 неделями. Самый известный отечественный препарат — «Спутник V». Для «вызревания» после этой вакцины иммунитету требуется примерно 40 дней.

На долю «Спутника» приходится самый большой объем публикаций о его эффективности. Она превышает 90% в отношение первоначальных «уханьских» штаммов и лишь незначительно снижается в условиях распространения штамма «Дельта».

Об аналогичных сроках появления иммунитета и интервалах между компонентами вакцины говорят производители «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», но высчитывают их с момента укола первым компонентом вакцины. Анализ применения препарата против разных штаммов не проводился.

«КовиВак» производства научного центра им. М.П. Чумакова вводится двумя уколами с интервалом в две недели. Формирование иммунитета длится примерно месяц. В основе вакцины — первоначальный «уханьский» штамм. Об активности препарата против «Дельты» информации нет, так как он всё ещё проходит клинические испытания.

Чего ждать от введения

Можно выделить несколько общих побочных явлений, встречающихся у любой из вакцин:

  • Боль и отёк в месте укола;
  • гриппоподобный синдром;
  • повышение температуры тела;
  • мышечная боль;
  • недомогание.

К менее распространённым реакциям относятся снижение аппетита, болезненность лимфоузлов, головокружение и тошнота. В норме «побочки» исчезают за пару дней после прививки.

Кого не прививают

Активные вакцины не обходятся без противопоказаний, они похожи между собой. Воздержаться от прививки следует людям с аллергической непереносимостью компонентов вакцин. Тяжёлые реакции в анамнезе – тоже слишком высокий риск для прививки.

При остром инфекционном заболевании важно полностью выздороветь перед вакцинацией, а при обострении хронической болезни дождаться ремиссии.

Вакцины, кроме «Спутника V» не вводят беременным. «Ковивак» и «Эпиваккорона Н» пока запрещены для людей старше 60-ти. Кормящие матери и дети до 18-ти иммунизации от коронавируса сейчас не подвергаются.

Вторая инъекция может быть отменена, если первая вызвала слишком сильную реакцию. Индивидуального решения врача требуют пациенты с иммунодефицитом или онкологией.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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