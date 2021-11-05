Все вакцины от коронавируса в России: сроки действия, от каких штаммов ковида эффективны, побочные эффекты, какие подходят для третьей дозы

На осень 2021 года в России для иммунизации от коронавируса применяют пять зарегистрированных вакцин. Это «Гам-Ковид-Вак» и «Спутник Лайт» от НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и её разновидность «ЭпиВакКорона-Н» от научного центра «Вектор», а также «КовиВак», созданный силами центра имени Чумакова. На сегодня все они одобрены Минздравом для проведения ревакцинации – по сути, третьей дозы.
Раз – и готовоПока в нашей стране используют единственную однокомпонентную вакцину от коронавируса – «Спутник Лайт». По сути, это первый укол «Спутника V», который стали применять исключительно для повторной иммунизации.
Производители определяют эффективность «Лайта» по отношению к изученным вариациям коронавируса в 79%. Против штамма «Дельта» препарат работает чуть хуже, давая трёхмесячную защиту в 70%. Зато тяжёлые осложнения после «Дельты» привитых не настигают.
В два уколаДвухкомпонентные вакцины преобладают как в стране, так и в мире. Интервал между уколами колеблется между 2-3 неделями. Самый известный отечественный препарат — «Спутник V». Для «вызревания» после этой вакцины иммунитету требуется примерно 40 дней.
На долю «Спутника» приходится самый большой объем публикаций о его эффективности. Она превышает 90% в отношение первоначальных «уханьских» штаммов и лишь незначительно снижается в условиях распространения штамма «Дельта».
Об аналогичных сроках появления иммунитета и интервалах между компонентами вакцины говорят производители «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», но высчитывают их с момента укола первым компонентом вакцины. Анализ применения препарата против разных штаммов не проводился.
«КовиВак» производства научного центра им. М.П. Чумакова вводится двумя уколами с интервалом в две недели. Формирование иммунитета длится примерно месяц. В основе вакцины — первоначальный «уханьский» штамм. Об активности препарата против «Дельты» информации нет, так как он всё ещё проходит клинические испытания.
Чего ждать от введенияМожно выделить несколько общих побочных явлений, встречающихся у любой из вакцин:
- Боль и отёк в месте укола;
- гриппоподобный синдром;
- повышение температуры тела;
- мышечная боль;
- недомогание.
К менее распространённым реакциям относятся снижение аппетита, болезненность лимфоузлов, головокружение и тошнота. В норме «побочки» исчезают за пару дней после прививки.
Кого не прививаютАктивные вакцины не обходятся без противопоказаний, они похожи между собой. Воздержаться от прививки следует людям с аллергической непереносимостью компонентов вакцин. Тяжёлые реакции в анамнезе – тоже слишком высокий риск для прививки.
При остром инфекционном заболевании важно полностью выздороветь перед вакцинацией, а при обострении хронической болезни дождаться ремиссии.
Вакцины, кроме «Спутника V» не вводят беременным. «Ковивак» и «Эпиваккорона Н» пока запрещены для людей старше 60-ти. Кормящие матери и дети до 18-ти иммунизации от коронавируса сейчас не подвергаются.
Вторая инъекция может быть отменена, если первая вызвала слишком сильную реакцию. Индивидуального решения врача требуют пациенты с иммунодефицитом или онкологией.