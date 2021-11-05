В Подмосковье из психбольницы сбежал осужденный. Правоохранители бросили все силы на его поимку

В Подмосковье в Чеховском районе осужденный сбежал из психбольницы. Прокуратура и СК приступили к проведению проверки по факту случившегося. Сообщается, что сбежавшим является мужчина, который находился на принудительном лечении. Такое наказание ему вынес суд.
– В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям всех ответственных лиц, – сообщается в ведомстве.
Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что в отношении мужчины, который совершил побег была применена принудительная мера медицинского характера, проводится доследственная проверка, пишет ТАСС.
На территории больницы сейчас ведутся работы следователями. Они осматривают территорию больницы и допрашивают ее сотрудников. Местонахождение сбежавшего устанавливается.