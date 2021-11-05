Российские врачи обновили список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Сейчас россияне активно стали прививаться от коронавируса, а с введением режима QR-кодов эта процедура коснулась практически каждого. У многих возникали вопросы, касающиеся реакции их организма на вакцину.
При наличии некоторых заболеваний ставить прививку действительно не рекомендуется. Это может грозить определенной опасностью для вашего организма. По словам кандидата медицинских наук, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, медотвод должен быть у тех, кто имеет повышенную температурную реакцию: 40 градусов и выше.
Также специалист не рекомендует проходить вакцинацию людям, у которых повышена чувствительность к медикаментам, испытавшим ранее анафилактический шок или отек Квинке.
– Врачи должны проверять, на какие прививки ранее у пациента возникали аллергические реакции, тут дело не в виде вакцины. Основными противопоказаниями являются острое проявление хронических заболеваний, также нельзя прививаться несовершеннолетним и при наличии инфекционных и неинфекционных болезней, – считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.