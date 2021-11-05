Какие лекарства от коронавируса есть в России: какие препараты обычно назначают при лечении ковида

В октябре 2021 года Минздрав России выпустил обновление рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там подробно описано, как в настоящее время следует выявлять болезнь, проводить её профилактику и лечение. Это уже 13-я версия документа, составленного по последним научным данным. Рекомендации предназначены только для медиков, поэтому использовать их для самолечения, пренебрегая квалифицированной помощью, нельзя.
ДиагностикаПравильная постановка диагноза с учетом индивидуальных особенностей организма пациента — ключ к безопасному и эффективному лечению. При подозрении на коронавирус, требуется проведение врачебного осмотра, где особенное внимание уделяется слизистым оболочкам дыхательных путей, температуре тела, насыщенности крови кислородом, лимфатическим узлам, состоянию органов брюшной полости. И это далеко не весь список – оценивается даже ясность сознания человека.
Продолжает использоваться практика ПЦР-тестирования, которая в обязательном порядке применяется к людям:
- вернувшимся из зарубежья с инфекционной симптоматикой;
- контактным с зараженными коронавирусом при симптомах «не исключающими COVID-19»;
- пожилым 65+, болеющим ОРВИ;
- страдающим пневмониями.
ЛечениеВ рекомендациях Минздрава описаны порядка 30-ти схем лечения для разных форм коронавируса по тяжести его протекания. Немаловажно учитывать, где пациент лечится — на дому или в стационаре.
Сейчас основными медикаментами, присутствующими в большинстве алгоритмов, являются противовирусные – «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир» и препараты человеческого интерферона. Используется знакомый всем «Парацетамол», купирующий симптомы, но только в комбинации. Подобная схема характерна при среднетяжёлом течении заболевания.
В новых рекомендациях можно найти разъяснения о взаимозаменяемости лекарств, но это остаётся на усмотрение врача, так как самолечение при коронавирусе может привести к печальным последствиям.
Также в документе предлагают использовать моноклональные антитела – высокоэффективные противовирусные агенты. Их назначают только пациентам с высокими рисками перенести коронавирус тяжело. Антитела могут нейтрализовать инфекцию на начальной стадии и снизить вероятность осложнений. Для амбулаторного лечения схемы откорректированы так, чтобы снизить воспалительные процессы уже на ранней стадии терапии.
Особое внимание медики уделяют симптоматической картине. По необходимости пациенту могут назначить препараты от насморка, болей в горле, жаропонижающие, антикоагулянты. Иногда рекомендуют дыхательную гимнастику, смену питания, травяные отвары.
Антибиотики назначают далеко не всем. Особенности действия позволяют применять их, только если к вирусной пневмонии присоединилась бактериальная инфекция. Подтвердить её можно только с помощью медицинских анализов. Самоназначение антибиотиков – это дополнительная нагрузка, способная «добить» ослабленный вирусом организм.