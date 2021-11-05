Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 5 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 5 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на пятницу.
В астрологии происходят два больших сдвига, которые приводят к энергетическим изменениям, продолжающимся в течение этого месяца.
Венера покидает знак Стрельца, где энергия огня способствует приключениям, меньшему желанию заниматься чем-то одним и желанию исследовать.
Венера перейдет в земную энергию в пятницу, привнеся фиксированную энергию в любовь, а также в работу, поскольку Козерог является знаком, который управляет карьерой и социальным статусом.
Также Меркурий меняет знаки зодиака. Меркурий был в Весах, что приносит нерешительность. Но теперь коммуникационная планета погрузится в глубокие воды, войдя в знак зодиака Скорпион, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 5 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор общих ресурсов.
Секреты, секреты и другие секреты могут открыться вам и всплыть на поверхность. И, по правде говоря, ты не удивлен, Овен.
Вы пытались выяснить, что вам нужно знать, и теперь вселенная помогает вам все расставить по своим местам.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор обязательств.
Признание в любви приходит к вам не каждый день, и, несмотря на то, что вы не ожидали услышать, что чувствует кто-то другой, вы можете обнаружить, что на самом деле вас еще нет. Все происходит слишком быстро, и вам нужно действовать медленно.
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор обязательств.
Признание в любви приходит к вам не каждый день, и, несмотря на то, что вы не ожидали услышать, что чувствует кто-то другой, вы можете обнаружить, что на самом деле вас еще нет. Все происходит слишком быстро, и вам нужно действовать медленно.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор повседневных обязанностей, и это хорошее время, чтобы поговорить обо всех вещах, которых вы избегали из-за того, что были заняты, не чувствуя себя до этого или думая, что работа слишком тяжелая. чтобы вы справились сами.
Для вас хорошо начать думать о том, что вам нужно глубоко копать, например, о картотеке, ящиках для мусора и даже о своем шкафу. Вы будете действительно рады, если справитесь с этими задачами, которые мучили вас месяцами.
Рак(21 июня - 22 июля)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор удовольствий. Первый шаг к реализации своих мечтаний - это поговорить о них. Вы хотите стать кристально чистым с визуализацией своих желаний и начать вызывать их к существованию.
Старайтесь избегать негативных разговоров с самим собой и мрачных мыслей о вашей текущей ситуации. В прошлом вы пережили тяжелые времена, и в будущем вы увидите, что к вам придут лучшие времена. Полагать!
Лео(23 июля - 22 августа)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор дома и семьи. В отношениях есть ожидания, и иногда они не совсем здоровые.
Бывают случаи, когда вам нужно сказать то, что вам нужно, и ожидать, что это не будет встречено вами, даже если он намеревался сделать для вас что-то хорошее.
Возможно, вам сейчас непросто усвоить этот урок, но, в конце концов, он своевременен. Разочароваться нелегко, но это учит стойкости и пониманию.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор общения.
Погрузитесь в темы, которые кажутся вам ошеломляющими, когда они возникают. Иногда вам просто нужно задать вопросы, которые пугают вас и заставляют чувствовать, что вы не хотите знать.
Это ваше время, чтобы по-настоящему открыть для себя проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своих отношениях, а также внутри себя. Поищи себя, Дева, тебе это пойдет на пользу.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор денег. То, что вы задумали, вы можете достичь.
Вознаграждение может быть получено в результате упорного труда и усилий, а большого успеха легко достичь, если глубоко погрузиться в свою страсть и направить ее в свою работу.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор идентичности, и вы испытаете какой пробуждающий сигнал для себя.
Меркурий открывает ваш разум для истинного значения успеха через личную ответственность и самодисциплину.
В этом месяце вы возьмете на себя гораздо больше ответственности, чем обычно, и это может быть предзнаменованием того, что произойдет в следующем году.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор скрытых врагов. Вы - убедительный человек, который может заставить людей, которые кажутся вам противниками, внезапно болеть за вашу победу.
У вас есть умение точно знать, что и когда говорить, и это оказывается ценным активом, который помогает вам пережить тяжелые времена в этом месяце.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш круг друзей, и пора начать общаться.
Что за дружба без верности? Это то, что вы приносите на стол, и когда дело доходит до верности своим отношениям, нет никого, кто мог бы сравниться с вами. Именно эта надежность и стойкость делает вас тем человеком, которого люди хотят знать и быть рядом. Итак, расширяйте охват и сеть.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор карьеры, и когда дело доходит до поиска тех скрытых возможностей, которые вам нужны или к которым вы хотите применить, самое время заняться исследованием.
Даже если вы думаете, что не хотите выходить на рынок для получения новой работы, что-то может возникнуть и соблазнить вас подать заявление, потому что это слишком хороший шанс упустить.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Меркурий входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор убеждений о том, как все должно работать в мире, и ваше любопытство расширяется. Это прекрасное время, чтобы глубоко погрузиться в предмет, о котором вы хотите узнать больше.
Если вы задумывались об изучении религии, оккультизма или психологии в качестве официального студента, сейчас прекрасное время для подачи заявки на интересующую вас программу.