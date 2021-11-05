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Путин решил выплатить по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя

3:21:2211/5/2021
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Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту с просьбой о единовременной выплате.

Путин выплатит по 50 тыс. рублей жителям Севастополя. Фото: Pixabay.com

Президент России одобрил идею главы Севастополя Михаила Развожаева, который предлагал произвести разовую выплату в размере 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя в годы ВОВ. Такое заявление Развожаев сделал, когда Путин приезжал на празднование Дня народного единства.

– Одобряю, осуществим, – ответил президент.

Глава Севастополя напомнил, что 80 лет назад 30 октября была начата вторая героическая оборона Севастополя. В 2020 году глава государства решил, что жители осажденного Севастополя должны быть приравнены к ветеранами ВОВ.

– Я хотел бы попросить вас, осуществить выплаты в разовом формате всем, кто проживает тут и имеет медаль «За оборону Севастополя», – попросил губернатор.

В завершении он добавил, что поддержка стала бы очень эффективной за их вклад и оказала бы значительное влияние на населенный пункт.

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