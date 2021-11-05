Путин решил выплатить по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя

Президент России одобрил идею главы Севастополя Михаила Развожаева, который предлагал произвести разовую выплату в размере 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя в годы ВОВ. Такое заявление Развожаев сделал, когда Путин приезжал на празднование Дня народного единства.
– Одобряю, осуществим, – ответил президент.
Глава Севастополя напомнил, что 80 лет назад 30 октября была начата вторая героическая оборона Севастополя. В 2020 году глава государства решил, что жители осажденного Севастополя должны быть приравнены к ветеранами ВОВ.
– Я хотел бы попросить вас, осуществить выплаты в разовом формате всем, кто проживает тут и имеет медаль «За оборону Севастополя», – попросил губернатор.
В завершении он добавил, что поддержка стала бы очень эффективной за их вклад и оказала бы значительное влияние на населенный пункт.