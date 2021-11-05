В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

В Новосибирской области произошло землетрясение в ночь на 5 ноября. Магнитуда составила 4,9, такая информация появилась в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Событие произошло в 28 километрах от главного населенного пункта Краснозерское, который граничит со Здвинским районом области. Местность не включает в себя добывающих карьеров, но выделяется большим количеством озер. Дрожь поверхности земли в таких местах – большая редкость.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что под Новосибирском столкнулись два автомобиля. В результате аварии скончался водитель транспортного средства, выехавшего на встречную полосу движения. Еще два человека пострадали и были госпитализированы.