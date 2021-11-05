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05.11
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Модель Хайди Клум опубликовала фото без трусиков

3:35:3911/5/2021
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В таком откровенном виде она решила попробовать пирог.

Модель без нижнего белья. Фото: Pixabay.com

Топ-модель Хайди Клум опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она необычным способом пробует десерт. На снимке модель лежит в постели без трусов, прикрывшись тарелкой, на которой лежит кусок пирога. Также модель надела на себя только бюстгальтер. Фото оценили 130 тыс. пользователей.

В кровати блондинки лежит ноутбук, виден край подноса, на котором блюдца и чайник. А комментарии к публикации звезда почему-то решила закрыть. Там расположилась лишь подпись владелицы аккаунта.

– Очень вкусный пирожок, – подписала девушка.

Клум часто удивляет свою аудиторию креативными публикациями. Например, каждый год вместе с подписчиками она выбирает себе наряд на Хэллуин. Порой модель меняет свою внешность так сильно, что узнать практически невозможно.

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фотомодельОбнаженное фото.
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