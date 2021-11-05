В школах Бердска ученики отказываются от обедов в столовых: Родители винят «свободное меню»

Проверка Роспотребнадзора школьного питания в Бердске в конце первой четверти выявила нарушения. Поскольку претензии надзорного ведомства были незначительные, руководству бердских школ удалось оперативно их исправить. Однако остался вопрос: в школьной столовой ученики во время обеда оставляют много еды в тарелках. Почему дети не доедают, руководители учебных заведений обсудили на совещании с главой Бердска Евгением Шестерниным, сообщили в пресс-центре мэрии.
Как рассказали директора школ, есть проблема в приготовлении обедов из-за поставки некачественных продуктов. От таких партий приходится отказываться и оперативно изменять меню. Мэр пообещал поговорить с поставщиками и пригласить на совещание представителей прокуратуры. Недопустимо привозить в школу бракованные продукты питания, ведь речь идет о здоровье детей, был категоричен градоначальник.
Вторая проблема, на которую указала директор лицея №6 Зоя Родина, — дефицит поваров. Люди не идут работать в школьные столовые из-за низкой зарплаты. По ее словам, чтобы исправить ситуацию, можно повысить стоимость выпечки и блюд, которые входят в так называемое свободное меню и которые школьники покупают в буфете.
- За счет выручки можно увеличить штатное расписание и заработную плату поварам, - предложила Родина.
Идею направлять на поварские курсы новых сотрудников поддержали не все руководители бердских школ. Дело в том, что такой путь многие директора уже проходили: работники проходят краткосрочные курсы, получают квалификацию и вскоре уходят, найдя работу с более высокими зарплатами.
Но основной причиной того, что школьники не съедают порцию в столовой во время занятий остается наличие блюд из «свободного меню». Дети наедаются до обеда дешевой выпечкой и сладостями, и на большой перемене аппетита у них уже нет. Такую проблему отмечают не только педагоги, но и родители. Некоторые из них имеют возможность отследить траты ребенка по школьной карте, которая привязана к родительскому телефону (по специальному платному тарифу). При этом мамы и папы получают не только данные о стоимости съеденного, но и состав блюд и порции в граммах. Таким образом они узнают, что их чада ели на обед и что покупали в буфете.
- Конечно, какой ему обед, если он до этого купил две сосиски в тесте и три шоколадки! - рассказала мама пятиклассника из школы №1. - Сын позавтракал дома перед школой, уже через пару часов вижу, что случилось списание с карты на булки и вкусняшки. А потом идет обед из двух блюд — первое, второе и компот, - который он наверняка не съедает.
Запрещать, по ее словам, бесполезно — ни уговоры, ни разъяснительные беседы не помогают. Родительница считает, что следует убрать из школьной столовой «свободное меню». Так, по ее мнению, у ребенка будет более здоровое питание, сформируется правильное отношение к еде. Ведь, как она полагает, в школе вполне прилично кормят — обеды сбалансированные, разнообразные и безопасные.
Ограничить количество средств на школьной карте не получается. В среднем обед стоит порядка 115 рублей. Как правило, родители кладут деньги сразу на неделю, а то и на месяц. Поэтому ребенок имеет возможность тратить. При этом за наличный расчет в школьной столовой ученикам ничего не не продают.
Пятиклассники обедают после четвертого урока. То есть с завтрака проходит достаточно времени — порядка четырех часов. Но после третьего урока ребенок уже «затарился» провизией в буфете. Некоторые дети берут перекусы из дома. И пока большинство учеников обедает в столовой, остальные едят в классе. Им не нравится, как готовят в школе.
И чем старше школьники, тем они чаще отказываются от еды в школьной столовой, предпочитая насыщаться из буфета. Но если его ликвидировать, то дети по 5-6 часов будут оставаться голодными, что точно не способствует успехам на уроках.