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05.11
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Новосибирский блогер умерла после операции по увеличению груди

4:46:2611/5/2021
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Женщина постоянно жаловалась на дискомфорт в районе импланта.

Смерть блогера после операции. Фото: Pixabay.com

В Красноярском медучреждении умерла Яна Фиалковская – популярный блогер из Новосибирска. Девушке было 47 лет. Ранее в своем Instagram она уже жаловалась на дискомфорт, который ей доставлял имплант в груди. Красноярская клиника должна была это исправить.

– Ей было неудобно, она очень хотела его переделать, но обращаться к тому же врачу не хотела. У нее был шрам и на животе, после операции на восстановление эстетических пропорций живота, – сказала одна из учениц погибшей.

Блогер умерла в ходе осложнений после операции. Из-за тяжелых поражений венозной системы. В личном блоге Фиалковская рассказывала, как похудела за год на 60 килограмм и помогала привести в порядок свое тело другим.

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