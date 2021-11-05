Новосибирский блогер умерла после операции по увеличению груди

В Красноярском медучреждении умерла Яна Фиалковская – популярный блогер из Новосибирска. Девушке было 47 лет. Ранее в своем Instagram она уже жаловалась на дискомфорт, который ей доставлял имплант в груди. Красноярская клиника должна была это исправить.
– Ей было неудобно, она очень хотела его переделать, но обращаться к тому же врачу не хотела. У нее был шрам и на животе, после операции на восстановление эстетических пропорций живота, – сказала одна из учениц погибшей.
Блогер умерла в ходе осложнений после операции. Из-за тяжелых поражений венозной системы. В личном блоге Фиалковская рассказывала, как похудела за год на 60 килограмм и помогала привести в порядок свое тело другим.