Хочу купить беспроводные наушники, чтоб неплохого качества, но не супер хай левел

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Вопрос такой - хочу купить беспроводные наушники(внутриушные, капли, не знаю как правильно называются), чтоб неплохого качества, но не супер хай левел.
Шумодав хочу, чтобы присутствовал.
Душой чувствую, что эирподс про не лучший выбор(звонилка, айфон 13).
Уверен, что за схожий ценник есть намного лучше, но только я не шарю в них совсем.
Подскажите, люди добрые, на какой вариант обратить внимание.
Думаю, адекватная цена была бы в районе 5-15к, плюс минус.
Из потребностей - совещания в скайпе, музыка в самолете, фильмы и т.д.