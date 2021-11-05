«Продавала за 200-800 тенге»: Что стало с девочкой, которую насиловали всем селом в Казахстане

"Курьер.Среда" уже рассказывал историю девочки из Казахстана, над которой родная мать издевалась долгие шесть лет. Тогда жизнь беззащитного шестилетнего ребенка превратилась в ад: мать ежедневно избивала, ломала руки, ноги, резала свою дочь. А потом и вовсе продавала за еду и деньги всем мужчинам в селе.
Но так было не всегда, девочка родилась в 2004 году средним ребенком у матери с наркозависимостью. Потом мать посадили на пять лет за наркотики, а детей отправили в интернат. После выхода из тюрьмы Анна - мать Дины (имя изменено - прим. редакции) забрала дочек. В беседе с «Курьер.Среда» бывшая соседка рассказывала жуткие подробности нелегкой жизни девочки. О том, что над Диной издеваются, стало известно случайно: девочку выторговала Надежда - женщина, которая по сей день заботиться и воспитывает ее. В 2019 году мать ребенка — Анну - посадили в тюрьму за издевательства над дочерью. Сейчас Дине 17 лет, она живет с опекуном — Надеждой, которую называет мамой. У приютившей жертву четверо детей.
Ранее с «Курьер. Среда» общалась одна из основательниц фонда против насилия #НеМолчиkz Татьяной Король. Именно Татьяна участвовала в устройстве судьбы Дины.
— Диана наша подопечная уже много лет. С мамой она не общается. Когда я увидела ее тогда, в суде, это не передать словами просто. Это жуткая история. Девочка обожает танцы. Хорошо учится, но удалённо. Из-за травм она не может посещать школу. Конечно, она отстаёт в развитии: сейчас у неё мышление первоклассницы, — говорит Татьяна Король.
Недавно вышла передача с Диной, где она рассказала свою ужасную историю и попросила помощи: у девочки обезображено лицо, она не может нормально ходить и сидеть. Для того, чтобы начать наконец нормально жить, ей необходима не одна пластическая операция. На передаче была и бабушка подростка, и соседи, и все те, кто участвовал в ее судьбе
После передачи
- Она там говорила про соседку Марину, которая продавала ее. Я помню, когда жила там, эта Марина занималась обрезкой деревьев. Ее ищут, но, наверное, чтобы поговорить, может. Я сама пыталась ее найти, но не получилось. Я считаю, что ее тоже надо привлечь по всей строгости закона,- рассказала Ольга.
А вот другая местная жительница сообщила новые подробности кошмарной жизни Дины.
- Мать продавала Дину для утех за 200-800 тенге. Она сама перечислила 12 мужчин. На голове у нее 80 шрамов. А еще когда ей было 2-3 месяца, наркоманка-мать поехала со своим наркопарнем сбывать наркотики и оставила Дину на 2-3 дня. Короче, это ужас… Наверное, даже в самом жестоком фильме нет таких пыток и насилия. Мне кажется, эту «мать» надо просто уничтожить с лица земли. Как она после такого бессовестно спит и дышит? - поделилась девушка.
Но вернемся к передаче. Кстати, на ней девочки все же помогли. В ближайшее время в Московской Федеральной клинике президента РФ, Дине проведут ряд операций по эстетическому восстановлению внешнего вида, поставят зубные импланты, сделают операцию по восстановлению копчика, рук и ног. У нее будет возможность пройти в последующем реабилитацию и поддерживать состояние здоровья под наблюдением лучших врачей из Москвы. И все это совершенно бесплатно, включая перелет и проживание в Москве.