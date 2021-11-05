Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Продавала за 200-800 тенге»: Что стало с девочкой, которую насиловали всем селом в Казахстане

5:47:3511/5/2021,Дарья Костина
0

«Курьер.Среда» 5 ноября пообщался с бывшей соседкой семьи Дины. Ольга рассказала жуткие подробности. Оказалось, что малышку продавала не только мать.

В Казахстане мать продавала и била родную дочь шесть лет. Фото: Pixabay.com

"Курьер.Среда" уже рассказывал историю девочки из Казахстана, над которой родная мать издевалась долгие шесть лет. Тогда жизнь беззащитного шестилетнего ребенка превратилась в ад: мать ежедневно избивала, ломала руки, ноги, резала свою дочь. А потом и вовсе продавала за еду и деньги всем мужчинам в селе.

Но так было не всегда, девочка родилась в 2004 году средним ребенком у матери с наркозависимостью. Потом мать посадили на пять лет за наркотики, а детей отправили в интернат. После выхода из тюрьмы Анна - мать Дины (имя изменено - прим. редакции) забрала дочек. В беседе с «Курьер.Среда» бывшая соседка рассказывала жуткие подробности нелегкой жизни девочки. О том, что над Диной издеваются, стало известно случайно: девочку выторговала Надежда - женщина, которая по сей день заботиться и воспитывает ее. В 2019 году мать ребенка — Анну - посадили в тюрьму за издевательства над дочерью. Сейчас Дине 17 лет, она живет с опекуном — Надеждой, которую называет мамой. У приютившей жертву четверо детей.

Ранее с «Курьер. Среда» общалась одна из основательниц фонда против насилия #НеМолчиkz Татьяной Король. Именно Татьяна участвовала в устройстве судьбы Дины.

— Диана наша подопечная уже много лет. С мамой она не общается. Когда я увидела ее тогда, в суде, это не передать словами просто. Это жуткая история. Девочка обожает танцы. Хорошо учится, но удалённо. Из-за травм она не может посещать школу. Конечно, она отстаёт в развитии: сейчас у неё мышление первоклассницы, — говорит Татьяна Король.

Недавно вышла передача с Диной, где она рассказала свою ужасную историю и попросила помощи: у девочки обезображено лицо, она не может нормально ходить и сидеть. Для того, чтобы начать наконец нормально жить, ей необходима не одна пластическая операция. На передаче была и бабушка подростка, и соседи, и все те, кто участвовал в ее судьбе

После передачи

  • «Курьер.Среда» 5 ноября пообщался с бывшей соседкой семьи Дины. Ольга рассказала жутки подробности. Оказалось, что малышку продавала не только мать.

    • - Она там говорила про соседку Марину, которая продавала ее. Я помню, когда жила там, эта Марина занималась обрезкой деревьев. Ее ищут, но, наверное, чтобы поговорить, может. Я сама пыталась ее найти, но не получилось. Я считаю, что ее тоже надо привлечь по всей строгости закона,- рассказала Ольга.

    А вот другая местная жительница сообщила новые подробности кошмарной жизни Дины.

    - Мать продавала Дину для утех за 200-800 тенге. Она сама перечислила 12 мужчин. На голове у нее 80 шрамов. А еще когда ей было 2-3 месяца, наркоманка-мать поехала со своим наркопарнем сбывать наркотики и оставила Дину на 2-3 дня. Короче, это ужас… Наверное, даже в самом жестоком фильме нет таких пыток и насилия. Мне кажется, эту «мать» надо просто уничтожить с лица земли. Как она после такого бессовестно спит и дышит? - поделилась девушка.

    Но вернемся к передаче. Кстати, на ней девочки все же помогли. В ближайшее время в Московской Федеральной клинике президента РФ, Дине проведут ряд операций по эстетическому восстановлению внешнего вида, поставят зубные импланты, сделают операцию по восстановлению копчика, рук и ног. У нее будет возможность пройти в последующем реабилитацию и поддерживать состояние здоровья под наблюдением лучших врачей из Москвы. И все это совершенно бесплатно, включая перелет и проживание в Москве.

    Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
    Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

    Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

    Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

    Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
    казахстанИздевалась матьпродавала за еду
    Мнение читателей
    0
    0
    0
    0
    Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    Спасибо за ваш голос
    Вы уже голосовали
    Моё мнение
    Комментарий
    Поделиться

    От редакции

    Почему бабушку Дины не посадили?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Выбор редакции

    Кто из людей дает худший ответ на вакцину от коронавируса? Антитела очень плохо вырабатываются2
    Под Новосибирском водитель КамАЗа погиб после столкновения с легковушкой
    Все вакцины от коронавируса в России: сроки действия, от каких штаммов ковида эффективны, побочные эффекты, какие подходят для третьей дозы
    Симптомы штаммов коронавируса «Лямбда» и «Мю»: инкубационный период, отличие от «Дельты» и какая вакцина эффективна

    Последние новости

    БердскВо фракции КПРФ горсовета Бердска выступили против собачьих площадок, а прокуратура наказала мэра за их отсутствие
    6:42:17 11/5/2021
    Во фракции КПРФ горсовета Бердска выступили против собачьих площадок, а прокуратура наказала мэра за их отсутствие
    БердскЭксперимент в Бердске: Бизнесмены обещают «состряпать» сертификат о вакцинации против коронавируса за 6 часов и 4 000 рублей
    6:39:41 11/5/2021
    Эксперимент в Бердске: Бизнесмены обещают «состряпать» сертификат о вакцинации против коронавируса за 6 часов и 4 000 рублей
    В Иркутской области нашли останки всех погибших на месте крушения самолета Ан-12
    6:37:00 11/5/2021
    В Иркутской области нашли останки всех погибших на месте крушения самолета Ан-12
    Певца из Новосибирска Митю Фомина с позором выгнали с работы
    6:31:33 11/5/2021
    Певца из Новосибирска Митю Фомина с позором выгнали с работы
    БердскВ Бердске вторые сутки рекорд по новым заболевшим коронавирусом
    6:21:39 11/5/2021
    В Бердске вторые сутки рекорд по новым заболевшим коронавирусом
    БердскКогда последний день отдыха и первый рабочий день после непрерывных нерабочих дней в ноябре-2021. Какие регионы продлили локдаун
    6:17:19 11/5/2021
    Когда последний день отдыха и первый рабочий день после непрерывных нерабочих дней в ноябре-2021. Какие регионы продлили локдаун
    Сорос и еще 17 миллиардеров получили материальную помощь в США из-за пандемии коронавируса
    6:13:27 11/5/2021
    Сорос и еще 17 миллиардеров получили материальную помощь в США из-за пандемии коронавируса
    6 ноября – Дмитриевская Родительская суббота: категорические запреты поминального дня и как правильно поминать усопших
    6:00:48 11/5/2021
    6 ноября – Дмитриевская Родительская суббота: категорические запреты поминального дня и как правильно поминать усопших
    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал способы развить свой интеллект
    5:56:05 11/5/2021
    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал способы развить свой интеллект
    Бердск«Продавала за 200-800 тенге»: Что стало с девочкой, которую насиловали всем селом в Казахстане
    5:47:35 11/5/2021
    «Продавала за 200-800 тенге»: Что стало с девочкой, которую насиловали всем селом в Казахстане