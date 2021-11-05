Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал способы развить свой интеллект

Развивать и усиливать свой ум можно с помощью компьютерных игр, но они не являются главным способом стать умнее. Об это рассказал многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
– Интеллект человека развивается, когда он ищет закономерности, даже когда это происходит в игре, – заявил Вассерман Ura.ru.
Также он сообщил, что игры нужно разделять на те, которые развивают интеллект и игры, которые направлены на масштабирование финансовых способностей человека. Чтобы привести пример, мужчина вспомнил игру под названием «Монополия».
– Я знаю, что появление игры в США не привело к финансовому успеху, там люди банкротились до создания этой игры и после, – сообщает мужчина.