Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал способы развить свой интеллект

5:56:0511/5/2021
0

По его мнению, нужно во всем искать закономерности.

Улучшение интеллектуальных способностей. Советы от Вассермана. Фото: Pixabay.com

Развивать и усиливать свой ум можно с помощью компьютерных игр, но они не являются главным способом стать умнее. Об это рассказал многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

– Интеллект человека развивается, когда он ищет закономерности, даже когда это происходит в игре, – заявил Вассерман Ura.ru.

Также он сообщил, что игры нужно разделять на те, которые развивают интеллект и игры, которые направлены на масштабирование финансовых способностей человека. Чтобы привести пример, мужчина вспомнил игру под названием «Монополия».

– Я знаю, что появление игры в США не привело к финансовому успеху, там люди банкротились до создания этой игры и после, – сообщает мужчина.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
интеллектмозгспособностиФинансы.Анатолий Вассерман
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В какие игры играете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Продавала за 200-800 тенге»: Что стало с девочкой, которую насиловали всем селом в Казахстане
5:47:35 11/5/2021
«Продавала за 200-800 тенге»: Что стало с девочкой, которую насиловали всем селом в Казахстане
В Сибири температура воздуха превысит норму на 20 градусов
5:44:46 11/5/2021
В Сибири температура воздуха превысит норму на 20 градусов
Вика Цыганова обвинила в домогательствах покойного Иосифа Кобзона
5:27:46 11/5/2021
Вика Цыганова обвинила в домогательствах покойного Иосифа Кобзона
У трех знаков зодиака 5 ноября 2021 года убдет отличный день
5:16:29 11/5/2021
У трех знаков зодиака 5 ноября 2021 года убдет отличный день
В Мексике наркоторговцы захватили отель и устроили перестрелку
5:14:38 11/5/2021
В Мексике наркоторговцы захватили отель и устроили перестрелку
Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу: как правильно поминать близких, как подать поминальную записку в церкви для прочтения на панихиде
5:00:20 11/5/2021
Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу: как правильно поминать близких, как подать поминальную записку в церкви для прочтения на панихиде
Чтение карт Таро на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года для каждого знака зодиака
4:56:22 11/5/2021
Чтение карт Таро на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года для каждого знака зодиака
Новосибирский блогер умерла после операции по увеличению груди
4:46:26 11/5/2021
Новосибирский блогер умерла после операции по увеличению груди
В Новосибирске коллекторы угрожали взорвать школу за задолженности
4:42:19 11/5/2021
В Новосибирске коллекторы угрожали взорвать школу за задолженности
БердскВ школах Бердска ученики отказываются от обедов в столовых: Родители винят «свободное меню»
4:36:42 11/5/2021
В школах Бердска ученики отказываются от обедов в столовых: Родители винят «свободное меню»