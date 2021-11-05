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В Бердске вторые сутки рекорд по новым заболевшим коронавирусом

6:21:3911/5/2021
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Всего в городе заразились 2597 человек.

Статистика по ковиду. Фото: Pixabay.com

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе, сейчас в Бердске под наблюдением медиков лежат 899 пациентов с подозрением на коронавирус или с положительным результатом ПЦР-теста. Сейчас взято 215 тестов на выявление вируса COVID-19 в организме человека.Сегодня, 5 ноября, в городе выявили 15 новых зараженных коронавирусом.

Всего в городе было выписано 2582 пациента, которым удалось выздороветь после заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных случаев заражения составляет 2797.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Анастасия Спиридонова заболела коронавирусом перед рождением ребенка. Певица заявила, что отказалась от вакцинации, о чем очень сильно пожалела. Артистке 38 лет.

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