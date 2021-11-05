Сорос и еще 17 миллиардеров получили материальную помощь в США из-за пандемии коронавируса

Правительство США выделило материальную помощь в размере 1,2 тыс. долларов 18-ти миллиардерам и еще 250 состоятельным людям. Деньги были выплачены из-за влияния пандемии коронавируса на экономику США.
В число таких вошли Айра Реннет с состоянием 3,7 млрд. долларов, по данным журнала Fobes. Выплаты были направлены и Джорджу Соросу, который имеет 8,6 млрд. долларов, по информации того же журнала. Однако представители бизнесменов заявили, что те вернули чеки обратно и не стали ими пользоваться.
Меры были приняты в марте 2020 года, когда условия пандемии коронавируса нанесли сильный удар по экономике США. Тогда в рамках закона о заботе и поддержке населения было выделено 2,2 трлн. рублей. Выплаты были осуществлены более 150 семьям в качестве компенсационной поддержки.
Выплаты осуществлялись для одиноких людей с доходом 75 тыс. долларов и меньше. Также потребителями таких пособий могли стать супружеские пары, которые имеют доход менее 150 тыс. долларов в год. А миллиардеры получили выплаты, потому правительством был установлен порог дохода среди населения. Финансовая прибыль богачей оказалась меньше этого минимума.