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Когда последний день отдыха и первый рабочий день после непрерывных нерабочих дней в ноябре-2021. Какие регионы продлили локдаун

6:17:1911/5/2021
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Известно, что некоторые регионы страны продлевают ограничения. Но большинство областей выйдут на работу 8 ноября.

Пора выходить на работу. Фото: Pexels

Коронавирус никак не отступает. Все человечество живет в условиях пандемии уже третий год. В конце октября власть России придумала новый способ сдерживания заболеваний - с 30 октября по 7 ноября в России были объявлены нерабочие дни. На сегодняшний день, 5 ноября, известно, что некоторые регионы страны продлевают ограничения. Но большинство областей выйдут на работу 8 ноября.

Одними из первых продлили нерабочие дни власти Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Брянской областей. При этом Москва и Московская область воздержались от подобных ограничений. Минобрнауки позволило университетам продолжить с 8 ноября дистанционное обучение, сессию зимой проведут в режиме удаленки.

Новгородская, Курская и Челябинская области будут отдыхать по 12 ноября включительно.

В Томской области каникулы продлили 15 ноября включительно.

В Брянской области нерабочие дни увеличены до 14 ноября включительно.

Новосибирская область пока что ограничилась выходными по велению президента Владимира Путина - до 7 ноября включительно. напомним, что регионы наделены правом самостоятельно продлевать период нерабочих дней. Ране власть региона сообщала, что озвучить окончательное решение в понедельник, 8 ноября. А вот все школьники сядут за парты с 8 ноября.

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