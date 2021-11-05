Когда последний день отдыха и первый рабочий день после непрерывных нерабочих дней в ноябре-2021. Какие регионы продлили локдаун

Коронавирус никак не отступает. Все человечество живет в условиях пандемии уже третий год. В конце октября власть России придумала новый способ сдерживания заболеваний - с 30 октября по 7 ноября в России были объявлены нерабочие дни. На сегодняшний день, 5 ноября, известно, что некоторые регионы страны продлевают ограничения. Но большинство областей выйдут на работу 8 ноября.
Одними из первых продлили нерабочие дни власти Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Брянской областей. При этом Москва и Московская область воздержались от подобных ограничений. Минобрнауки позволило университетам продолжить с 8 ноября дистанционное обучение, сессию зимой проведут в режиме удаленки.
Новгородская, Курская и Челябинская области будут отдыхать по 12 ноября включительно.
В Томской области каникулы продлили 15 ноября включительно.
В Брянской области нерабочие дни увеличены до 14 ноября включительно.
Новосибирская область пока что ограничилась выходными по велению президента Владимира Путина - до 7 ноября включительно. напомним, что регионы наделены правом самостоятельно продлевать период нерабочих дней. Ране власть региона сообщала, что озвучить окончательное решение в понедельник, 8 ноября. А вот все школьники сядут за парты с 8 ноября.