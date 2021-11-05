Во фракции КПРФ горсовета Бердска выступили против собачьих площадок, а прокуратура наказала мэра за их отсутствие

Сооружение в Бердске площадок для выгула собак обсуждали вновь избранные депутаты горсовета с главой города Евгением Шестерниным. Тему подняли члены фракции КПРФ в депутатском корпусе на встрече мэром, сообщили в пресс-центре горадминистрации.
По мнению депутата Аркадия Брагина, который впервые избран в представительный орган власти в сентябре 2021 года, открытие собачьих площадок на территории Бердска будет иметь негативный эффект.
- Если, например, животное больно, то при прогулке на данной площадке болезнь могут подхватить и здоровые собаки, - высказался Брагин.
Депутат предложил создавать на территории города площадки не для выгула животных, а для их дрессировки.
Между тем, прокуратура Бердска обратилась с иском в суд для понуждения градоначальника создать собачьи площадки, сообщал «Курьер.Среда». До сих пор в городе нет правового акта, который регламентирует выгул домашних животных. Как и нет специальных мест для этого. Исключение составляет Северный микрорайон, где летом 2021 года силами волонтеров и на средства гранта соорудили территорию для выгула собак.
Как указали в надзорном ведомстве, исковое заявление появилось после обращения бердчан и проверки на этом основании исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.
- По закону недопустимо выгуливать домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для их выгула, - пояснили в прокуратуре, отметив, что главе города уже вносили представление об устранении нарушений, но ситуация не изменилась.
Единственную официальную площадку для выгула собак в Бердске соорудили по инициативе общественника Сергея Рассказова на деньги гранта конкурса стартапов общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Впрочем, волонтерам пришлось вкладывать и собственные средства. За порядок на собачьей площадке должны следить сами владельцы домашних питомцев. Общественники планируют установить стенд с пакетами, куда можно собирать экскременты.
Зона выгула животных предусмотрена и в проекте парка, который планируют открыть в Микрорайоне между школой №11 и домом №2 на ул. Лунной в 2022 году. А по-хорошему такие площадки должны быть обустроены в каждом районе Бердска, чтобы псы не гуляли где попало — на газонах, в детских городках, во дворах домов, в парке и скверах.