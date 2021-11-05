В Иркутской области нашли останки всех погибших на месте крушения самолета Ан-12

Под Иркутском нашли останки всех девяти погибших в результате крушения самолета Ан-12. Такое заявление появилось на портале РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Сотрудники Иркутского областного бюро совместно с судмедэкспертами также подтвердили данную информацию. Также стало известно, что на месте крушения был обнаружен второй черный ящик.
Ранее сообщалось, среди погибших были генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».
Напомним, самолет Ан-12 потерпел крушение в районе населенного пункта Пивовариха. Он не долетел до Иркутского аэропорта семь километров. На борту самолета находились девять человек. Все они погибли. Среди них граждане России, Украины и Белоруссии. Причиной катастрофы стал ледяной дождь.