Российская порноактриса Ева Эльфи поддержала Артема Дзюбу после его скандального видео

Российская звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи поддержала футболиста Артема Дзюбу после его скандально-известного видео интимного характера. По словам девушки, она следила за ситуацией и заметила, что травли было очень мало. Также актриса порадовалась за то, что люди стали проще воспринимать свое тело и сексуальность.
– Я вношу свой вклад в это дело. Хочу дать совет всем, кто выступал против Артема и старался его затравить: берите пример, наслаждайтесь жизнью на поле и за его пределами, – заявила порноактриса.
Осенью прошлого года на просторах интернета появилось видео с участием форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы. Видео носит интимный характер. Тогда Дзюбу даже отстранили от участия в нескольких матчах за сборную.