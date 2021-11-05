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Российская порноактриса Ева Эльфи поддержала Артема Дзюбу после его скандального видео

7:30:0011/5/2021
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Звезда фильмов для взрослых порадовалась, что люди научились принимать свое тело.

Дзюбу поддержала порноактриса. Фото: Instagram artem.dzyuba

Российская звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи поддержала футболиста Артема Дзюбу после его скандально-известного видео интимного характера. По словам девушки, она следила за ситуацией и заметила, что травли было очень мало. Также актриса порадовалась за то, что люди стали проще воспринимать свое тело и сексуальность.

– Я вношу свой вклад в это дело. Хочу дать совет всем, кто выступал против Артема и старался его затравить: берите пример, наслаждайтесь жизнью на поле и за его пределами, – заявила порноактриса.

Осенью прошлого года на просторах интернета появилось видео с участием форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы. Видео носит интимный характер. Тогда Дзюбу даже отстранили от участия в нескольких матчах за сборную.

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видеопорноактрисафутболАртем Дзюба
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