Мишустин продлил срок проведения лотереи среди вакцинированных. Теперь по 100 тысяч рублей получат больше россиян

В России продлили сроки проведения розыгрышей денежных средств среди вакцинированных от коронавируса граждан до конца года. Также увеличилось и число будущих победителей: денежные средства в размере 100 тыс. рублей получат 2 тыс. человек, такое постановление подписал Михаил Мишустин.
Мероприятие проведет организация «Гознак» на основе данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победители буду выбраны с помощью случайной генерации чисел. А результаты розыгрышей будут публиковаться на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».
Обязательным условием для участия в розыгрыше является наличие подтвержденного аккаунта на портале госуслуг. Выигравший денежные средства должен указать номер карты «Мир» в течение трех месяцев после победы.