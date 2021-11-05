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Мишустин продлил срок проведения лотереи среди вакцинированных. Теперь по 100 тысяч рублей получат больше россиян

7:37:4411/5/2021
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Приз перечислят в течение трех месяцев после победы.

Розыгрыш 100 тыс. рублей для вакцинированных продлится до конца года. Фото: Pixabay.com

В России продлили сроки проведения розыгрышей денежных средств среди вакцинированных от коронавируса граждан до конца года. Также увеличилось и число будущих победителей: денежные средства в размере 100 тыс. рублей получат 2 тыс. человек, такое постановление подписал Михаил Мишустин.

Мероприятие проведет организация «Гознак» на основе данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победители буду выбраны с помощью случайной генерации чисел. А результаты розыгрышей будут публиковаться на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Обязательным условием для участия в розыгрыше является наличие подтвержденного аккаунта на портале госуслуг. Выигравший денежные средства должен указать номер карты «Мир» в течение трех месяцев после победы.

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