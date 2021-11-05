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05.11
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В Новосибирске экстренно эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Роял парк»

7:50:0211/5/2021
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На улицу вывели около 700 человек.

Эвакуация посетителей торгового центра. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске 5 ноября эвакуировали торогово-равзлекательный комплекс «Роял Парк». Такое сообщение появилось от подписчиков в социальных сетях.
В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что эвакуация произошла из-за того, что при выполнении ремонтных работа сработала система автоматического пожаротушения, пишет портал «Аргументы и факты».

– Администрация комплекса эвакуировала порядка 700 посетителей. Нашими сотрудниками была проведена разведка, в ходе которой возгораний и задымлений выявлено не было, – сообщили в ведомстве.

Также по словам очевидцев, после того, как прозвучал сигнал, шлагбаумы не открылись автоматически. Людям было тяжело выезжать с парковки торгового центра.

– В таких случаях шлагбаум должен открыться без кнопки, – сообщает один из очевидцев.

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