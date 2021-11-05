Благоприятные и неблагоприятные дни для квашения капусты в бочке по лунному календарю-2021: ноябрь и декабрь

Заготовки на зиму являются неотъемлемой частью подготовки к холодам. Подполы, балконы и холодильники заполняются вареньем, кабачковой икрой и иными закатками. В их число входит и любимая многими квашеная капуста, давно ставшая неотъемлемой частью каждого третьего российского стола. Капусту используют во многих блюдах, начиная от супов и заканчивая выпечкой и использованием хрустящего овоща в виде закуски. Чтобы капуста получилась наиболее вкусной и сохранила в себе все витамины и полезные для пищеварения микроэлементы, еще наши бабушки квасили ее в больших деревянных бочках. Для этого они специально устилали дно бочки листьями капусты, предварительно насыпая под них немного ржаной свежей муки. Капуста и добавляемые к ней овощи укладывались в тару слоями и утрамбовывались кулаком, превращая квашение капусты в абсолютно экологичный процесс. Саму бочку не наполняли доверху, оставляя немного пространства для выходящего сока. Сама тара накрывалась тканью, а квасившаяся внутри капуста протыкалась веточкой для лучшего распределения рассола.
Когда в ноябре и декабре 2021 квасить капусту в бочке?
Чтобы узнать благоприятные даты квашения капусты в бочке в ноябре и декабре 2021 года, необходимо обратиться к лунному календарю. С помощью него можно узнать самые благоприятные даты для квашения овоща, а также дни, когда любые махинации с капустой проводить не стоит.
Ноябрь.
Благоприятные дни: 6-11, 14-16.
Неблагоприятные дни: 12, 13, 17, 28.
Декабрь.
Благоприятные дни: 5-3, 16-18.
Неблагоприятные дни: 14, 15, 19, 30.