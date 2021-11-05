Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные и неблагоприятные дни для квашения капусты в бочке по лунному календарю-2021: ноябрь и декабрь

4:45:0911/5/2021
0

Еще наши бабушки квасили капусту в больших деревянных бочках, потому что она в них получалась вкусной и хрустящей.

Квашеная капуста может выполнять роль закуски и быть ингредиентом разных блюд. Фото: Pixabay.com
Квашеная капуста может выполнять роль закуски и быть ингредиентом разных блюд. Фото: Pixabay.com

Заготовки на зиму являются неотъемлемой частью подготовки к холодам. Подполы, балконы и холодильники заполняются вареньем, кабачковой икрой и иными закатками. В их число входит и любимая многими квашеная капуста, давно ставшая неотъемлемой частью каждого третьего российского стола. Капусту используют во многих блюдах, начиная от супов и заканчивая выпечкой и использованием хрустящего овоща в виде закуски. Чтобы капуста получилась наиболее вкусной и сохранила в себе все витамины и полезные для пищеварения микроэлементы, еще наши бабушки квасили ее в больших деревянных бочках. Для этого они специально устилали дно бочки листьями капусты, предварительно насыпая под них немного ржаной свежей муки. Капуста и добавляемые к ней овощи укладывались в тару слоями и утрамбовывались кулаком, превращая квашение капусты в абсолютно экологичный процесс. Саму бочку не наполняли доверху, оставляя немного пространства для выходящего сока. Сама тара накрывалась тканью, а квасившаяся внутри капуста протыкалась веточкой для лучшего распределения рассола.

Когда в ноябре и декабре 2021 квасить капусту в бочке?

Чтобы узнать благоприятные даты квашения капусты в бочке в ноябре и декабре 2021 года, необходимо обратиться к лунному календарю. С помощью него можно узнать самые благоприятные даты для квашения овоща, а также дни, когда любые махинации с капустой проводить не стоит.

Ноябрь.
Благоприятные дни: 6-11, 14-16.
Неблагоприятные дни: 12, 13, 17, 28.

Декабрь.
Благоприятные дни: 5-3, 16-18.
Неблагоприятные дни: 14, 15, 19, 30.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
капусталунный календарьквашеная капустакапуста в бочке
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда и как вы квасите капусту?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благоприятные и неблагоприятные дни для квашения капусты в бочке по лунному календарю-2021: ноябрь и декабрь
4:45:09 11/5/2021
Благоприятные и неблагоприятные дни для квашения капусты в бочке по лунному календарю-2021: ноябрь и декабрь
Когда снег окончательно ляжет в Восточной и Западной Сибири в ноябре 2021 год: прогноз синоптиков
4:00:44 11/5/2021
Когда снег окончательно ляжет в Восточной и Западной Сибири в ноябре 2021 год: прогноз синоптиков
Адвокат разбил голову тюменскому следователю и попал под статью: Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии
3:56:44 11/5/2021
Адвокат разбил голову тюменскому следователю и попал под статью: Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии
Избившие жителя Новой Москвы мигранты ударили и его 4-летнего сына
3:36:17 11/5/2021
Избившие жителя Новой Москвы мигранты ударили и его 4-летнего сына
Попавшегося на взятке в 1,4 млн рублей мэра крымского Белогорска отправили в СИЗО
3:19:20 11/5/2021
Попавшегося на взятке в 1,4 млн рублей мэра крымского Белогорска отправили в СИЗО
Печальные картинки светлой памяти о каждом усопшем в Дмитриевскую родительскую субботу
3:15:37 11/5/2021
Печальные картинки светлой памяти о каждом усопшем в Дмитриевскую родительскую субботу
Новый 2022 год: Каким знакам китайского гороскопа повезет в году Водяного Тигра. Будет ли большая кошка благосклонна к Быкам, Обезьянам и Свиньям
3:00:35 11/5/2021
Новый 2022 год: Каким знакам китайского гороскопа повезет в году Водяного Тигра. Будет ли большая кошка благосклонна к Быкам, Обезьянам и Свиньям
Новые выплаты россиянам в случае роста инфляции считает обязательными спикер Госдумы Володин
2:31:06 11/5/2021
Новые выплаты россиянам в случае роста инфляции считает обязательными спикер Госдумы Володин
Когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги, ответил юрист
2:21:00 11/5/2021
Когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги, ответил юрист
Мясников оценил решение сотрудников «скорой» уволиться вместо вакцинации: Они уже переболели
2:06:50 11/5/2021
Мясников оценил решение сотрудников «скорой» уволиться вместо вакцинации: Они уже переболели