10-летняя дочь Ани Лорак выругалась матом при отце и его любовнице

Дочь Анни Лорак сматериалась при собственном отце Мурате Налчаджиоглу. Бывший муж певицы не стал делать замечание ребенку, а принялся спорить с пользователями в соцсетях, которые заявили, что дочь не должна материться при родителях.
Софи произнесла нецензурное слово на видео, которое было снято на Украинском курорте Буковель, на котором с ними была и новая возлюбленная мужчины. Родственники Лорак решили прокатиться на аттракционе, приключение было настолько захватывающим, что девочка не сдержала матерное слово из трех букв.
Поклонники в комментариях были настолько ошарашены увиденным, что турецкому бизнесмену пришлось принести свои извинения.
– Простите люди идеальные, но мы не сдерживаем собственных эмоций. Виноваты, что задел вашу нежную психику. Прошу вас заниматься воспитанием своих детей, а в нашу жизнь не лезть, – написал бывший муж певицы.
Анни Лорак оставила ситуацию без комментариев. Напомним, пара развелась в 2019 году после измены со стороны мужчины. Друзья пары сообщают, что певица терпела романы супруга на стороне, после чего не выдержала и забрала дочь, подав на развод.