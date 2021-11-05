Школы Бердска отправят на дистант классы с 8 ноября из-за коронавируса. Рассказываем, какие и до какой даты

В понедельник, 8 ноября, школьники Новосибирской области должны выйти с каникул и начать вторую четверть. Осеннее каникулярное время совпало с нерабочими днями, объявленными президентом Владимиром Путиным по всей стране — с 30 октября по 7 ноября включительно. Аналогичное решение приняли власти Новосибирской области. И о продлении нерабочих дней в регионе пока не объявили.
На совещании в региональном правительстве в конце первой замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин, рассказал, что у подавляющего большинства школ региона дни, объявленные нерабочими, совпадают с каникулярным периодом. Следовательно, 8 ноября школьники, в том числе Бердска, снова сядут за парты. Но оказалось, что не все.
Как стало известно «Курьер.Среда», с понедельника уходит на удаленку один из классов в школе №1. Там выявили ученика, заразившегося коронавирусом. Приказ о переводе класса на дистанционное обучение подписала 5 ноября директор учебного заведения Марина Комарова. Школу уведомил Роспотребнадзор о заболевании ученика. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, учеников решено оставить дома — до особого распоряжения.
Дата выхода класса на очные занятия будет зависеть от сроков медицинского наблюдения за заболевшим школьником либо от получения отрицательного результата ПЦР-теста на ковид. По словам классного руководителя, предположительное время дистанта — до 11 октября. Школьники уже имеют опыт учебы в удаленном режиме в 2020 году.
Как пояснил «Курьер.Среда» начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин, директора школ принимают решение о карантине в классе и переводе на дистанционное обучение из-за выявленных случаев COVID-19 исключительно по предписанию Роспотребнадзора.
- Как говорит Роспотребнадзор, карантин действует в течение 14 дней с момента, когда ребенок с выявленным ковидом последний раз находился в школе и был в контакте. Школа, чтобы не ломать график учебного процесса, чтобы не учиться летом, разумно и правильно переводит класс на дистанционную форму обучения, - прокомментировал Каркавин.
По его словам, подхватившие коронавирус дети переносят заболевание легко, как показывает практика, поэтому даже они вполне могут заниматься вместе со всем классов в удаленном формате. А закрытие отдельных классов — не такая уж редкость.
На начало осенних каникул, по данным городского оперативного штаба, в бердских школы было выявлено 69 заболевших ковидом учеников, в детсадах — 36 воспитанников и четверо сотрудников. Контактными признаны 2217 человек. К 30 октября в Бердске были закрыты на карантин по коронавирусу 31 детсадовская группа и 65 школьных классов.
Между тем, обстановка по распространению новой инфекции в Бердске остается напряженной. Как сообщал «Курьер.Среда», за сутки на 5 ноября обнаружили 15 новых случаев заражений среди бердчан. Такое рекордное число держится второй день подряд. В начале октября суточный прирост составлял 6-7 человек, в конце прошлого месяцу — уже 9. Всего с начала пандемии в Бердске выявили 2797 заболевших ковидом.