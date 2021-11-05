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Оперштаб России опубликовал новую, шокирующую статистику по коронавирусу

8:28:3111/5/2021
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Скончались за минувшие сутки 1192 человека.

Статистика по коронавирусу в России. Фото: Pixabay.com

За 24 часа в России стало на 40 735 пациентов, зараженных коронавирусом больше, чем за день до этого. Также за сутки скончались 1 192 человека. А выздороветь удалось 28 605 россиянам, которые болели COVID-19. В Москве было зафиксировано 6 407 новых случаев заражения. Это на 102 случая больше, чем было зарегистрировано за день до этого. А в столичном регионе заразились 2 835 человек.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Михаил Мишустин продлил срок проведения розыгрышей денежных средств среди вакцинированных граждан России. Теперь выиграть 100 тыс. рублей возможно до 31 декабря 2021 года.

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коронавирусКовид вакцинаВакцинация.
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