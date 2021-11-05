Светлые открытки памяти в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября – помни своих любимых людей

В день родительской субботы
Помолись за души тех,
Кто ушел и не вернется,
Чей закончился уж век.
Отслужите панихиду,
Честь воздайте всем родным,
Кто над нами уж летает
Духом славным неземным.
Ведь они нас очень любят,
И помина очень ждут.
Нас от бед и от несчастий
С того света берегут.
Если потеряли вы кого-то,
И они уже на небесах,
То невольно в Дмитревску субботу
Слезы появляются в глазах.
Помолитесь вы о милых душах,
Что уже покинули наш мир,
Каждому на свете очень нужно
Помнить тех, кого он так любил.
В День субботы родительской этой Время вспомнить ушедших родных. Наполняли родители светом Нашу жизнь... мы их помним таких...
Пусть их души спокойными будут,
В небесах им пусть будет легко.
Ну, и нас пусть Господь не осудит,
Чтоб все было вокруг хорошо.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда