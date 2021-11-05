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Светлые открытки памяти в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября – помни своих любимых людей

8:30:2811/5/2021
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Ближайшую субботу перед Днём памяти Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября, православный мир называет Дмитриевской родительской субботой.

Дмитриевская родительская суббота

В день родительской субботы
Помолись за души тех,
Кто ушел и не вернется,
Чей закончился уж век.

Отслужите панихиду,
Честь воздайте всем родным,
Кто над нами уж летает
Духом славным неземным.

Ведь они нас очень любят,
И помина очень ждут.
Нас от бед и от несчастий
С того света берегут.

Дмитриевская родительская суббота

Если потеряли вы кого-то,
И они уже на небесах,
То невольно в Дмитревску субботу
Слезы появляются в глазах.

Помолитесь вы о милых душах,
Что уже покинули наш мир,
Каждому на свете очень нужно
Помнить тех, кого он так любил.

Дмитриевская родительская суббота

В День субботы родительской этой Время вспомнить ушедших родных. Наполняли родители светом Нашу жизнь... мы их помним таких...

Пусть их души спокойными будут,
В небесах им пусть будет легко.
Ну, и нас пусть Господь не осудит,
Чтоб все было вокруг хорошо.

Стихи: Поздравок
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