Печальные картинки светлой памяти о каждом усопшем в Дмитриевскую родительскую субботу

Ты помяни сегодня всех усопших,
Безвременно покинувших наш свет,
Всех тех, кто в хаты не вернется больше,
Но в наших душах их остался след.
И нищих одари деньгами щедро,
Чтобы родным спокойнее спалось,
Не пожалей ни золота, ни хлеба,
Чтоб в душах их доверие зажглось.
В день субботы Дмитриевской
Помяните близких,
Чтобы душ полет
Поднимал лишь в высь их.
Помолитесь тихо,
Свечи все зажгите,
Память об усопших
В душах сохраните.
В Субботу Дмитриеву родителей почтем,
Молитвы к небу вознесем
За тех, кто за нас стоял горой,
Прибудет с ними пусть покой!
Пускай к ним небо благоволит, За каждым Ангел светлый стоит, Давайте добрую память хранить, Друг друга уважать и любить!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда