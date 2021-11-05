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Печальные картинки светлой памяти о каждом усопшем в Дмитриевскую родительскую субботу

3:15:3711/5/2021
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Ближайшую субботу перед Днём памяти Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября, православный мир называет Дмитриевской родительской субботой.

Дмитриевская родительская суббота

Ты помяни сегодня всех усопших,
Безвременно покинувших наш свет,
Всех тех, кто в хаты не вернется больше,
Но в наших душах их остался след.

И нищих одари деньгами щедро,
Чтобы родным спокойнее спалось,
Не пожалей ни золота, ни хлеба,
Чтоб в душах их доверие зажглось.

Дмитриевская родительская суббота

В день субботы Дмитриевской
Помяните близких,
Чтобы душ полет
Поднимал лишь в высь их.

Помолитесь тихо,
Свечи все зажгите,
Память об усопших
В душах сохраните.

Дмитриевская родительская суббота

В Субботу Дмитриеву родителей почтем,
Молитвы к небу вознесем
За тех, кто за нас стоял горой,
Прибудет с ними пусть покой!

Пускай к ним небо благоволит, За каждым Ангел светлый стоит, Давайте добрую память хранить, Друг друга уважать и любить!

Стихи: Поздравок
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