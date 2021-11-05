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Нарколог рассказала о причинах латентного алкоголизма среди россиянок

8:39:2311/5/2021
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Женщины считают, что выпивать в небольших объемах, но часто – безопасно.

Женский алкоголизм наступает дольше. Фото: Pixabay.com

В России женщины более склонны к латентному алкоголизму, чем представители мужского пола. Большинство женщин считают, что если употреблять алкогольные напитки в меньших количествах, но часто – ничего не произойдет, сообщает научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина.

– Женщины запоминают состояние, когда они пьяны, им кажется, что им становится легче, но это не так. Также представительницы прекрасного пола выпивают, чтобы поднять настроение или переключиться от проблем, – сообщает Коротина.

Также эксперт заявила, что мужчины сталкиваются с алкоголизмом более основательно, а у женщин тяжелая стадия алкоголизма начинается с латентного увлечения.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что исходя из исследования ученых, которое проводились на протяжении 20 лет, можно заявить, что употребление алкогольных напитков не снижает вероятность преждевременной смерти. Эксперимент проводили немецкие ученые, а участие в нем приняли 4028 человек совершеннолетнего возраста.

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алкогольженский алкоголизм.употребление алкоголя
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