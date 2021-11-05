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«Приковал наручниками и пытал»: в Тюмени полицейский выбивал у 36-летней «воровки» признание в краже телефона на кладбище. Соседка жертвы рассказала новые подробности

9:30:5211/5/2021,Дарья Костина
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«Курьер.Среда» один из силовиков, работающих в системе рассказал возможные причины «срывов» полицейских. Ведь за последние несколько месяцев количество преступлений, с участием правоохранителей увеличилось.

Старший опер полиции вывез 36-летнюю подозреваемую в краже телефона на кладбище, приковал наручниками к одной из оградок и, выбивал признательные показания. Фото: Pixabay.com

Эта история произошла в небольшом селе Ярково Тюменской области. Здесь старший опер полиции вывез 36-летнюю подозреваемую в краже телефона на кладбище, приковал наручниками к одной из оградок и, выбивал признательные показания. Инцидент произошел еще 24 октября, но информация о возмутительном действии слуги Фемиды появилась намного позже, ведь у пострадавшей от рук полисмена заявление в прокуратуре не принимали. Однако позже, этим делом занялся Следственный комитет Тюменской области. Вот что «Курьер.Среда» 5 ноября рассказали в ведомстве.

- В настоящее время сотруднику полиции предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Что могло заставить опера пойти на преступление - загадка. Известно, что приковыванием наручниками дело не закончилось: полицейский пытал свою жертву специальными средствами. Можно смело предположить, что в ход шло все, что было на кладбище. Кстати, пока копу вменяют одну статью - п. «а, б» ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств).

Известно, что телефон нашли в этот же день: женщина, которая обвинила свою подругу в краже, нашла мобильник у себя дома. Об этом «Курьер.Среда» 5 ноября рассказала соседка одной из женщин.

- Все слышали про это. Ну, там, я думаю, был алкоголь, иначе, как можно телефон дома потерять. От нее (пострадавшей) не принимали заявление, ей муж говорил идти писать. А вот про полицейского даже сказать нечего: знаю, что он жестокий и с ним лучше не связываться. Село маленькое, все узнают потом, - рассуждает местная жительница.

Кстати, в беседе с «Курьер.Среда» один из силовиков, работающих в системе рассказал возможные причины «срывов» полицейских. Ведь за последние несколько месяцев количество преступлений, с участием слуг закона увеличилось.
- Можно предположить, что он хотел раскрыть все одним днем - по горячим следам, проще говоря. Давление большое всегда на нас идет. Надо планы делать, надо все успевать. Это огромная яма, в которой сидишь и не знаешь, как выбираться. Конечно, осуждаю за насилие и применение пыток, пусть отвечает перед законом, - рассказал силовик.

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тюменьПриковал наручникамипытал полицейский
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