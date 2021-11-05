В Новосибирской области за сутки 5 ноября скончались 11 человек от коронавируса

В Новосибирской области был выявлен 381 положительный результат ПЦР-тестов за последние сутки. За этот же период времени скончались 11 пациентов в стенах инфекционных госпиталей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Скончались четверо мужчин, самому младшему из них был 51 год, а самый старший умер в возрасте 74-х лет. Также коронавирус забрал жизни семерых женщин в возрастной категории от 67 до 93 лет.
С начала пандемии в регионе было зафиксировано 72 787 случаев заражения ковидом. Выздороветь удалось 54 513 пациентам, 54 из них поправились за сутки.
Лечение от новой коронавирусной инфекции сейчас проходят 3 625 пациентов из них 56 детей. В реанимациях региона находится 341 человек, 48 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.