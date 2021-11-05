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05.11
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В Новосибирской области за сутки 5 ноября скончались 11 человек от коронавируса

8:56:4211/5/2021
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Заболеваемость растет пугающими темпами.

Появилась новая статистика по ковиду. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области был выявлен 381 положительный результат ПЦР-тестов за последние сутки. За этот же период времени скончались 11 пациентов в стенах инфекционных госпиталей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Скончались четверо мужчин, самому младшему из них был 51 год, а самый старший умер в возрасте 74-х лет. Также коронавирус забрал жизни семерых женщин в возрастной категории от 67 до 93 лет.

С начала пандемии в регионе было зафиксировано 72 787 случаев заражения ковидом. Выздороветь удалось 54 513 пациентам, 54 из них поправились за сутки.

Лечение от новой коронавирусной инфекции сейчас проходят 3 625 пациентов из них 56 детей. В реанимациях региона находится 341 человек, 48 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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статистикакоронавирусКовидзаражаемостьИнфекция.
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