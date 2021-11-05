В Москве четверо бородатых незнакомцев напали на мужчину с ребенком

В одном из районов Москвы группа граждан из Кавказа избила мужчину, который находился на улице с маленьким ребенком. На видео, которое опубликовал Telegram-канал РЕН-ТВ видно, как мужчины толпой набрасываются на молодого человека, который защищает своим телом ребенка.
– Вы видите, что я с ребенком? Давайте один на один, – произносит пострадавший.
После чего мужчина славянской внешности получает несколько ударов кулаком в лицо от одного из своих оппонентов и пятится назад. Ребенок испугавшись отпрыгнул в сторону. Отцу с сыном на помощь пришли прохожие. Известно, что инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Москве. Подробности случившегося и личности участников конфликта устанавливают сотрудники органов правопорядка.
Напомним, 4 октября трое дагестанцев избили Романа Ковалева в вагоне метро на станции «Первомайская». Мужчина заступился за девушку и был избит злоумышленниками. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами, а все трое нападавших были задержаны.