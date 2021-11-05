В Калининграде парфюмеры создадут линию ароматов регионов России

Парфюмеры из Калининграда создадут серию запахов России. У каждого региона будет свой аромат, который будет отображать природные явления населенного пункта. Также во внимание разработчики возьмут несколько исторических личностей, объекты, литературных героев и легенды.
Запахи будут использоваться в официальных музеях регионов, галереях и библиотеках. Для продажи гражданам они также будут доступны. Авторы идеи считают, что это повлияет на развитие внутреннего туризма в каждом из субъектов страны. Также отмечается, что подобное явление увеличит вероятность узнаваемости конкретных мест среди туристов.
После разработки аромата, он будет оценен специалистами, которые информировали создателей о достопримечательностях географического объекта.
Известно, что пилотная линейка продукции уже появилась. Среди запахов коллекции: аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В планах у бизнесменов разработка еще 20 парфюмерных изделий.