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В Калининграде парфюмеры создадут линию ароматов регионов России

9:20:5111/5/2021
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В коллекции уже есть запах исторического центра города Амалиенау.

Запахи России разработают парфюмеры. Фото: Pixabay.com

Парфюмеры из Калининграда создадут серию запахов России. У каждого региона будет свой аромат, который будет отображать природные явления населенного пункта. Также во внимание разработчики возьмут несколько исторических личностей, объекты, литературных героев и легенды.

Запахи будут использоваться в официальных музеях регионов, галереях и библиотеках. Для продажи гражданам они также будут доступны. Авторы идеи считают, что это повлияет на развитие внутреннего туризма в каждом из субъектов страны. Также отмечается, что подобное явление увеличит вероятность узнаваемости конкретных мест среди туристов.

После разработки аромата, он будет оценен специалистами, которые информировали создателей о достопримечательностях географического объекта.
Известно, что пилотная линейка продукции уже появилась. Среди запахов коллекции: аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В планах у бизнесменов разработка еще 20 парфюмерных изделий.

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россиядухиароматпарфюмЗапах родины.
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