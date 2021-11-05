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Италия пустит вакцинированных россиян с тремя вакцинами: «Спутником», Pfizer или Moderna

9:46:1711/5/2021
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Российская вакцина еще не одобрена ВОЗ, но после нее можно получить европейский сертификат.

Италия будет выдавать документ за прививку "Спутник". Фото: Pixabay.com

Правительство Италии заявило, что будет выдавать green pass всем, кто проставит вакцину от коронавируса «Спутником». Несмотря на то, что российская вакцина не одобрена Европейским союзом проставив ее теперь можно получить европейский ковид-сертификат. Для этого потребуется привиться бустерной дозой инъекций Pfizer или Moderna.

Чтобы получить бустерную вакцину, нужно будет пройти второй курс вакцинации не раньше, чем 28 дней, но не позже, чем через шесть месяцев после завершения первого. Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Подъем».

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в России Росздравнадзор поручил всем региональным структурам страны, направлять в СК информацию о лицах, активно выступающих против прохождения вакцинации от коронавируса. Также в ведомстве сообщили, что врачи, выступающие против принятия инъекций, должны нести ответственность на законодательном уровне.

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европаинъекциякоронавирус вакцина
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