В шотландском Эдинбурге мальчиков из младших классов заставили прийти в юбках в школу

Предложение от школы Castleview Primary в шотландском Эдинбурге повергло в шок родителей учащихся младших классов. Руководство обратилось к семьям мальчиков, попросив их проследить, чтобы дети пришли в образовательное учреждение в юбках с целью поддержания равенства.
Как уточняет Daily Mail, аналогичная просьба поступила и учителям. При этом в школе сообщили, что на случай, если в семье нет юбки, ее предоставят в учебном заведении. Многие родители от данного предложения находятся в шоке. Они не считают, что пятилетние дети всерьез поймут смысл данной акции, так как еще слишком малы. При этом многие отметили, что если бы мальчик захотел прийти в юбке, следовало бы ему разрешить это сделать, но не заставлять тех, кто не хочет носить деталь женской одежды.
На жалобы родителей руководство школы ответило, что они всего лишь хотят поддержат акцию, набирающую популярность в испанских школах.
- Мы хотим, чтобы наше образовательное учреждение было инклюзивным и продвигало идею равенства, — отметили в школе.
Ранее в Казахстане, городе Алматы, восьмиклассники всем классом пришли в школу в юбках в знак протеста против сексизма в их школе после инцидента с одноклассником, покончившим с собой. Мальчик пришел на школьный бал в юбке и не был допущен в помещение, кроме того, его направили к психологу, после чего он покончил жизнь самоубийством.