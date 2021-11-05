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Иностранцев предупредили, что они могут лишиться российских пенсий с 2023 года

10:55:0511/5/2021
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Теперь, если вид на жительство аннулирован, то пенсия выплачиваться не будет.

В ПФР дали разъяснения по порядку получения пенсий иностранцами. Фото: Flickr

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила в пятницу, 5 ноября, в интервью агентству «Прайм», что с 2023 года после создания нового реестра сведений о населении иностранцам, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, почти сразу перестанут платить пенсии.

До настоящего времени граждане, у кого есть вид на жительство, получали пенсию даже в том случае, если у них истекал срок документа, или статус был аннулирован. Теперь в стране создается единый реестр, куда в том числе вносится информация о получателях — иностранцах, въезжающих в РФ и проживающих на постоянной или временной основе.

В 2022 году в реестр получателей пенсии будут вносится дополнения и оперативное обнуление выплат будут происходить уже в 2023 году. Также Григорьева пояснила, что иностранцы, выходящие не пенсию в России, должны обязательно иметь официальный трудовой договор.

Ранее в Пенсионном фонде России пояснили, что их работа будет вестись в автоматическом режиме - нет необходимости предоставлять разные справки и документы - они будут получены в ведомстве на основе договоренностей.

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